中国电影拟购法国YMAGIS 15%股权 并投资影片《速度与激情8》

路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司(600977.SS)周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。

该公司在上海证交所网站的公告并表示，公司并拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。

该公司称收购法国YAMGIS公司，旨在开拓“中国巨幕”系统和“中影光锋”激光光源等电影技术设备的欧洲市场，提升国际竞争力。

此外，为增强公司影视制片和发行业务的市场竞争优势，公司拟以现金3,000万元，投资参与组建天津北方电影股份有限公司，持有15%股权。

中国电影股价周四收报20.47元，过去一个月累计下跌15.1%。（完）