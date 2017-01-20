中国电影拟购法国YMAGIS 15%股权 并投资影片《速度与激情8》

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司(600977.SS)周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。
该公司在上海证交所网站的公告并表示，公司并拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
该公司称收购法国YAMGIS公司，旨在开拓“中国巨幕”系统和“中影光锋”激光光源等电影技术设备的欧洲市场，提升国际竞争力。
此外，为增强公司影视制片和发行业务的市场竞争优势，公司拟以现金3,000万元，投资参与组建天津北方电影股份有限公司，持有15%股权。
中国电影股价周四收报20.47元，过去一个月累计下跌15.1%。（完）
(发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。