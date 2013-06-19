诺亚控股与博纳发起成立影视专项投资基金

路透上海6月19日 - 中国最大独立财富管理机构之一的诺亚财富(NOAH.N)宣布，其与博纳影业BONA.O即将发起一只规模达10亿元人民币的影视专项投资基金，用于支持博纳影业未来两年内影视剧拍摄。

公司新闻稿指出，诺亚控股董事局主席汪静波、博纳影业董事局主席于冬、知名私募基金红杉资本中国创始人沈南鹏和新闻集团(NWSA.O)全球资深副总裁高群耀近日共同宣布该影视基金的启动。

红杉资本是诺亚控股和博纳影业的战略投资人之一，而新闻集团去年5月收购博纳影业近20%股权。新闻稿未披露红杉资本及新闻集团未来是否会投资于该影视基金。

公司内部人士透露，诺亚财富将向其客户推荐，协助该影视基金的募资；而博纳影业将是该影视基金的普通合伙人（GP），负责基金日常管理运营。

新闻稿称，中国经济发展带动了文化产业发展。诺亚一直关注文化产业的发展，也希望通过创新的金融产品形式，让客户可以分享中国文化产业的高速发展红利。诺亚此前已联络国内外知名基金管理人，发行了文化产业基金和艺术品投资基金。

未来几年，中国文化产业无论是投资，还是消费支出都将进入快车道。中国电影市场近年来已成为全球成长最快的市场之一，2009年至2013年复合年增速约45%。普华永道最新发布的报告预计，中国的娱乐和传媒消费支出将从去年的全球第五位上升到2017年的第三位，超越英国和德国。

据国内媒体上周四报导，中国知名私募股权投资基金--弘毅投资将入股上海东方传媒集团有限公司（SMG）下属的影视产业运营平台--尚世影业,双方近日还宣布，将推出首期募资规模30亿元人民币的专项影视投资基金。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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