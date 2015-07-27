电影《像素大战》删除多处涉华内容

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港/洛杉矶7月24日 （记者 Clare Baldwin/Kristina Cooke） - 电影《像素大战》（Pixels）2013年的剧本中曾有这么一段：外星人在中国长城上炸开了一个洞。

由索尼影视娱乐（Sony Pictures Entertainment）发行的该片本周在美国上映，不过在最终上映版本中上述场景已然不见。在亚当·桑德勒（Adam Sandler）担纲主演的最终版里，外星人继续摧毁着世界其他地方的标志性建筑，譬如印度的泰姬陵、华盛顿纪念碑还有曼哈顿的部分地区。

索尼影视娱乐的内部电邮显示，索尼高层删掉了涉及长城的部分是因为他们希望该片能获准在华发行。这只是索尼对影片内容所做的一系列修改之一，因索尼高管担心中国当局可能会认为这些内容有损中国形象。

除了涉及长城的部分被删掉，电影中提到中国可能是某次攻击的某后真凶的场景也被删除，所有这一切都是为了让该片能够更有机会获准进入中国这个全球第二大电影市场。

“虽然在长城上炸一个洞可能不是一个问题，只要这是电影中全球性剧情安排的一部分，但这实际上没有必要，因为这对电影在中国的发行并无助益。我会建议不要这部分，”索尼影视娱乐中国首席代表Li Chow在2013年12月致索尼高层的电邮中写道。

去年底索尼遭黑客攻击，公司大量保密电邮和文件被公开。上述Li Chow的电邮内容便是其中遭泄密的一部分。

“我们不会就失窃的电邮或者有关具体内容决策的内部探讨进行置评，”索尼影视娱乐发言人说道。“什么最有益于电影发行，这其中的决定因素极多，而创造具有广泛的全球吸引力、同时又不损害创意完整性的内容是最重要的因素之一。”

中国政府和电影业官员没有对置评请求作出回应。（完）