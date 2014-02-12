中国2014年进口影片配额不变

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海2月11日 - 新华社周二报导称，今年中国对进口影片仍将执行严格的配额制。此前有报导称中国将增加进口美国影片的配额。

《好莱坞报导》上周援引消息人士的说法称，中国国家电影局将提高进口影片配额，从现有的每年34部影片增加到44部。

去年中国电影票房进账高达218亿元人民币（36亿美元），美国各大电影公司都在努力进入中国市场。美国维亚康姆(Viacom)集团旗下的派拉蒙影业和梦工厂动画公司等电影公司都启用了中国演员，并与中国的电影公司合作拍摄影片，为进入中国电影市场铺路。

然而，中国对电影市场的管制十分苛刻，经常控制进口影片数量以保护本国电影的票房收入。

中国国家新闻出版广电总局的一名未具名官员告诉新华，2014年的进口影片配额将与2012年的配额保持一致，2012年时配额从20部影片提高至当前34部的水平。（完）