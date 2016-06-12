明年中国电影票房收入将超过美国跃居全球第一--普华永道

路透上海6月12日 - 普华永道最新发布的全球娱乐及媒体行业展望报告称，去年中国电影票房收入同比增长49%，达63亿美元，稳居全球第二大票房收入市场；照当前发展趋势，中国将在2017年超越美国，成为全球最大票房收入市场。

报告预计，未来五年中国票房收入将以19.1%的年均复合增长率稳定上涨，到2020年将达到150.8亿美元。明年中国票房收入预计可达103亿美元，而美国预计为101.4亿美元。

普华永道中国娱乐及媒体合伙人江小苹指出，“高质量的、贴近生活的本土电影正在推进中国电影娱乐业的蓬勃发展。国际电影进入中国市场的配额制度，以及国产影片资金投入的增加，都促进了本土电影的繁荣之势。”

她指出，中国的电影屏幕正以每年几千块的数量增加，但其人均电影屏幕数量仍远低于美国，这表明国内市场的潜力依然很大。

报告预计，到2020年，全球票房收入有望以5.97%的年均复合增长率上升至493亿美元。中国是全球电影市场增长的“火车头”，如果不包含中国的票房收入，未来五年的全球票房收入年均复合增长率将下跌至2.27%。（完）