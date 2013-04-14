胡怀邦将出任国开行董事长 陈元将调任筹建金砖开发银行--财新

路透北京4月12日 - 中国财新网报导称，中国国家开发银行董事长陈元近日将离任国开行，而交通银行(601328.SS)(3328.HK)董事长胡怀邦将接任国开行董事长一职，这是中央有关部门近日做出的决定，有关人事任命近期即将宣布。

刊登在财新网站上的报导援引知情人士称，陈元已被赋以重任，负责代表中国参与筹建金砖开发银行。

今年两会期间，陈元被选举担任全国政协副主席。从1998年至今，陈元已在国开行主政15年。

3月末，包括中国、俄罗斯、南非、印度、巴西在内的金砖五国在南非德班就创立千亿美元的应急储备安排正式迈出第一步，外界称之为“金砖国家外汇储备库”。在金砖国家第五次峰会后发布的《德班宣言》中，各成员国领导人同意建立一个新的开发银行，为金砖国家、其他新兴市场和发展中国家的基础设施和可持续发展项目筹集资金，作为对全球增长和发展领域的现有多边和区域金融机构的补充。

今年68岁的陈元祖籍为上海青浦，是已故中共领导人陈云的长子。陈元于1970年毕业于清华大学，1981年毕业于中国社会科学院研究生院工业经济专业，获硕士学位。1998年3月，陈元从中国人民银行副行长调任国开行担任行长、党委书记，从此走上了探索开发性金融的道路。

截至2012年9月末，国开行资产总额突破7万亿元人民币，为中国第五大银行；累计本息回收率99.58%，不良贷款率0.31%；外汇贷款余额2,303亿美元，为中国最大对外投融资银行。

而现年57岁的胡怀邦目前是交通银行党委书记、董事长，河南省鹿邑县人，曾在陕西财经学院任教，曾为中国金融学院院长，后进入人民银行系统工作，2003年银监会成立后，他曾担任银监会的纪委书记、党委委员，2007年至2008年赴交行履职前，出任过一年的中国投资有限责任公司党委副书记、监事长。

交通银行2012年年报显示，该行总资产达到5.27万亿元人民币，利润583.73亿元，不良贷款比率是0.92% ，拨备覆盖率超过250.68%。（完）

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(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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