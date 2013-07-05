中国流动性管理自我实现的可能性有多大？

作者 徐永

路透上海7月5日 - 中国银行间市场本周资金利率大幅回落，前期紧绷的市场情绪进一步舒缓。不过七天回购利率迅速跌落4%，甚至低于多数机构流动性紧平衡预期的利率中枢水平，也引发了对央行教育市场效果能否达成，以及机构对流动性是否过度乐观的市场质疑。

而对于7月而言，流动性乐观预期仍有支撑。尽管7月面临约千亿元的企业分红，及财政存款上缴等紧缩因素，但当月央票及信用债到期量高达近5,000亿元人民币，再加上1,000亿的财政现金定存投放，对冲的难度应该不大。

此种情况下，资金利率回落的可持续性，以及由此导致机构主动降低杠杆的可能性，和央行会否再度调控市场的机率，都将影响未来债券短端估值修复的程度，并同时影响前期涨幅较小的中长端的收益率走势。

“是的，这周资金利率下的太快了，我也很困惑。未来市场的流动性管理，是在央行前期调控忌惮下自我实现式的谨慎，还是央行调控的频率需要加快，都有可能。”上海一家券商的债券分析师认为。

此前，对6月底的此轮流动性困局，市场人士的解读一直较有分歧。一种认为资金利率走升，主要是在外围流动性收紧的情况下，市场需求提升及交易恐慌情绪推动，没有什么监管层的管理意图；另外一种则认为是央行有意识引导下的一场“作壁上观”，意在提示银行的资产错配风险，并敦促银行加强流动性管理。

央行行长周小川近期则明确表示，“此次货币市场利率的波动，其积极意义在于提示银行，需要对自己的资产业务作出调整。”并称自6月中旬起，银行资产扩张态势已有适当回调。

不过，上述第一种看法也有其逻辑支撑，因市场当时就预期资金利率会回归常态化。“如果用推高资金利率的方式，倒逼机构去杠杆，那之后资金利率下来了，杠杆还去不去了？”有资深市场人士表示。

而本周的资金利率水平，正回到了这种“杠杆还去不去”的关键区域。未来的走向将取决于：资金利率中枢的位置相比以前会提高多少；机构主动调整资产负债匹配的能动性有多大；央行是否会视情况再次教育市场？

以七天回购利率来看，去年下半年以来多数时间维持在2.7%-3.9%之间。路透采访的多家机构此前预期，要达到提高市场资金成本倒逼银行策略调整的效果，利率中枢可能需要在4-4.5%区域。而本周七天回购利率快速回落近200个BP(基点)，至3.80%附近。

不过，影响市场利率中枢的最终因素还需要看外汇占款，公开市场操作等。而外汇占款增速下降趋势等，确实会对未来的流动性预期形成压力，从而也会一定程度提高上述利率中枢。

至于不同机构的主动性，短期或许会有所分化。“这轮杠杆部分银行可能调降了点，但券商等机构的（杠杆），个人感觉还是很高啊。”有大型银行交易员表示。

导致这种差异的原因在于，商业银行的同业业务可能要被迫受到银监会或者央行的相关流动性指标管理，而券商、基金等机构在公墓基金管理办法正式执行前，杠杆率还没有明显的指标控制。

不过，在监管层整体去杠杆的调控下，特别是在这场流动性危机的教训下，银行即使不进行自我实现式的改革，继续加杠杆的侥幸心理或许也会降低：在此轮调控中，央行虽然承受了巨大的舆论压力，比如可能增加实体经济融资成本的风险，但流动性管理大棒谁说不可以再用一次？ (完)

(审校 张喜良)

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