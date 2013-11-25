中国非法集资逐年上升 手段翻新

路透北京11月25日 -新华社周一报导，受多方面因素影响，中国非法集资犯罪持续高发、逐年上升。对此有关部门将加大联合防范打击力度，进一步有效遏制非法集资犯罪的猖獗势头。

报导援引处置非法集资部际联席会议办公室主任刘张君的话称，当前许多非法集资活动打着“支持地方经济发展”“金融业务创新”等旗号，以高收益、高回报为诱饵，形式多样、手段翻新，更加隐蔽且欺骗性更强，呈现出新的特点和趋势。

民间借贷诱发非法集资案件在一些地方或行业仍会高发；一些中介机构参与非法集资，风险集聚；农业专业合作社类非法集资风险开始上升；Ｐ２Ｐ平台等网络借贷诱发非法集资将成为新的案件高发点；股权投资领域非法集资活动一直比较活跃，陈案风险很大。银行业金融机构个别工作人员涉嫌非法集资风险显现。

非法集资犯罪中，集资诈骗犯罪的危害最为突出。最高人民法院刑二庭庭长裴显鼎称，湖南湘西曾成杰集资诈骗案中，先后集资34.52亿余元人民币，涉及人数2.4万余人，集资诈骗金额为8.29亿元，数额为历年最高，受骗人数为历年最多，严重破坏国家金融管理秩序。曾成杰被法院依法判处死刑。

刘张君表示，防范打击非法集资要标本兼治，一方面将严厉打击、依法惩处犯罪分子，以警示和震慑；另一方面要强化防范和预警，加强宣传教育。近期将开展新一轮法律政策宣传攻势，引导社会公众提高风险防范意识，自觉抵制并远离非法集资。

数据显示，2005年以来，公安机关年均立非法集资案件2,000多起，年均涉案金额200亿元左右；人民法院受理非法集资犯罪案件逐年上升，连续两年重刑率均超过30%。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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