禽流感和日本宽松政策致中国转债弱势调整--中信证券

路透北京4月9日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，随着H7N9禽流感疫情的加重，短期转债市场风险进一步加大，不过防御性较好的转债下跌空间较小，仍然建议保留中等仓位，重点持有石化、国电、中行转债，逢低吸纳民生和南山转债。

**转债指数小幅回调**

转债指数小幅回调，银行转债微涨，其余转债多数下跌。

上周A股市场震荡下跌，上证指数跌幅-0.5%，中小板跌幅-3.0%，创业板跌幅-3.6%，中小盘股票跌幅居前。

可转债指数全周下跌-0.3%，转债走势弱于正股，除银行转债微涨之外，其余转债多数下跌。

**H7N9禽流感和日本量化宽松短期拖累A股**

H7N9禽流感和日本量化宽松短期内将拖累A股弱势调整。

（1）2003年4-5月非典高峰时期，A股跌幅最高达到9%，行业指数全面下跌。

以此为借鉴，虽然政府对此次H7N9禽流感信息通报和防控措施都很及时，但在社会对疫情的担心消散之前，预计旅游、餐饮消费、商务出行可能减少，股指将短期承压，相关行业走势将较弱。

（2）日本央行4月4日采取超预期的量化宽松政策，将以两年时间实现2%的通胀目标，将基础货币量扩大一倍，并将购买更长期限的国债以降低利率。

受此影响，日元兑美元贬值4.8%，10年期日本国债利率下行12bp，日经指数上涨3.5%，而香港和韩国股市下跌近3%。

本周A股权重股可能跟随港股出现补跌，未来港股资金若进一步流向日本股市，可能继续拖累A股表现。

（3）经济增长层面宏观和中观行业数据仍未见实质好转，需观察本周月度经济数据；政策层面国五条细则低于预期，对地产投资的影响还需观察；资金层面短期对股市影响不大。

总体来看， 预计A股本周弱势调整的可能性较大，餐饮旅游、交运等行业可能因禽流感疫情而下跌，大盘蓝筹周期股可能在H股市场带动下出现补跌，若月度经济数据超预期，金融和周期板块可能止跌反弹。

**转债估值可能下降**

平安转债最快5月下旬发行，转债基金近期集中发行但规模不大，国投转债提前赎回将释放约30亿的需求，股市预期仍是影响转债估值的主要因素。

预计大盘转债的转股溢价率将继续低位徘徊，中小盘、估值偏高转债的转股溢价率可能将下降。

**转债投资策略**

在二季度策略展望中，我们认为转债市场在经济复苏待观察、政策影响偏负面、资金回归中性的情况下，短期存在下跌风险；

但全年经济弱复苏趋势不变，当前市场已反映较悲观预期，那么中期来看转债市场并不悲观，建议中等仓位持有防御性较好的转债。

现在来看，随着H7N9禽流感疫情的加重，短期转债市场风险进一步加大，不过防御性较好的转债下跌空间较小，仍然建议保留中等仓位，重点持有石化、国电、中行转债，逢低吸纳民生和南山转债。

**个券点金**

个券方面：（1）石化转债：短期回调不改中长期价值，建议继续持有；

（2）民生转债：银行转债的首选品种，待调整至105元以内时逢低吸纳。 (完)

(整理 钟华; 审校 黄凯)

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