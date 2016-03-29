推动金融衍生品市场发展 提高中国经济金融竞争力--专家

路透上海3月29日 - 人民日报日前刊登中科院预测科学研究中心专家的文章称，金融衍生品是创新人类经济活动和价值创造方式的一种非常重要的工具，不仅可以促进企业发挥比较优势、提升效率，增强国内和国际竞争力，还是是现代货币金融体系中重要的交易工具和风险管理工具。

中科院预测科学研究中心副研究员李自然、中心主任汪寿阳联合撰写的文章并指出，应充分发挥金融衍生品在增强中国经济金融竞争力、人民币国际化、国际金融市场话语权等方面的辐射作用。

文章建议，在当前中国宏观调控政策面临约束不断增加，政府兜底经济风险、债务风险成本抬升背景下，应通过合理发展金融衍生品市场，推动资源配置由宏观调控主导向市场价格引导的平衡，及风险管理由政府兜底向市场风险自担的平衡，以提高经济运行效率。

金融衍生品特别是金融期货，不仅为人们管理基础资产未来的风险、收益直接提供了交易便利，其价格波动还有效地承载了很多重要的市场信息。

而大量针对发达国家金融市场的研究也表明：金融衍生品的价格波动隐含了投资者对资产价格中长期走势的判断，金融期权价格中引申出来的波动率指数可以直接作为预判市场未来风险的领先指标。

“资产价格是资源配置的信号，而金融衍生品价格波动可看作是资源配置信号的信号。”文章称。

随着其在现代货币金融体系中发挥的功能作用不断提升，以及经济金融全球化的不断深入，金融衍生品市场也成为大国进行全球金融战略较量的重要工具和主战场。（完）