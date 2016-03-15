中国2月新增ODI投资179亿美元 同比增长1.5倍--商务部

路透北京3月15日 - 中国商务部周二公布，今年1-2月非金融类对外直接投资(ODI)1,959.7亿元人民币（折299.2亿美元），同比增长71.8%。其中2月新增ODI投资179亿美元，同比增长1.5倍，超过去年前两个月之和（174.2亿美元） 。

商务部网站刊登的新闻稿称，今年以来中国对外投资继续保持高速增长，主要得益于综合实力不断提升，对外投资进入发展快车道，“一带一路”建设和国际产能合作加快推进，企业“走出去”愿望增强，以及政策效果逐步显现，对外投资便利化、政策促进、服务保障、风险控制体系不断完善。

商务部称，今年前两个月中国对外投资有以下特点：行业分布广泛。1-2月，中国对外直接投资覆盖国民经济20个行业大类中的18个，其中，投资额在10亿美元以上的行业有九个，上年同期仅有四个，除传统的商务服务业、批发零售业以外，制造业、科学研究和技术服务业、房地产、住宿和餐饮业等行业的对外投资均有较高速度的增长。

“一带一路”建设和国际产能合作加快推进。1-2月，中国企业对“一带一路”相关国家的投资22.3亿美元，同比增长41.1%, 占同期总额的7.5% ；流向装备制造业的投资达18.2亿美元，实现了近两倍的高速增长，在制造业对外投资中的占比接近一半。

投资地区高度集中。1-2月，中国对外直接投资的六成流向亚洲地区，其中流向中国香港158.2亿美元，接近去年同期的两倍，占全国对外投资的一半以上;流向东盟12.4亿美元 , 同比增长 33.3%;流向拉丁美洲68.7亿美元 , 同比增长156.3%, 主要投向开曼群岛、英属维尔京群岛。

地方企业对外投资势头迅猛。1-2月，地方企业对外直接投资258亿美元，接近去年同期的三倍，占全国对外投资的86.2%。其中，长江经济带沿线11个省市对外投资113.1亿美元，同比增长295% ，占全国对外投资的37.8% ，占地方对外投资总额的43.8% 。（完）