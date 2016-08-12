中国7月金融数据全线大幅下滑 宽松预期再起政策面临考验（更新版）

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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路透北京8月12日 - 中国7月金融数据全线大幅下滑且弱于预期，其中新增贷款及社会融资规模均创两年新低，结合投资增速亦降至16年半低位，彰显中国经济下行压力仍然不减，货币环境维持宽松依然有其必要性。
分析人士认为，实体经济需求低迷致新增贷款大幅下行，而居民中长期贷款占新增信贷比重突破100%，因此虽在实体经济层面仍有降准必要，但鉴于汇率和资产泡沫担忧，央行的货币政策面临考验。
“未来贷款对实体经济的支持仍有待观察。在汇率、杠杆率等方面的约束下，货币政策更为宽松的可能性较小。”光大证券固收团队表示。
该团队点评称，整体来看，信贷数据在资质较好的企业需求低迷、资质较差企业银行惜贷的双重作用下出现了较大幅度下滑，同时银行半年末冲量，7月出现一定回落也属正常。
中国央行周五公布数据显示，7月新增人民币贷款4,636亿元，远低于此前路透8,000亿元的调查中值，并创两年新低；其中居民中长贷新增4,773亿元，虽回落但仍处历史高位；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.2%，亦低于路透调查中值11.2%，为2015年4月以来新低。
欲浏览中国2016年7月金融数据图表，请点击 tmsnrt.rs/2bmSla9
九州证券全球首席经济学家邓海清亦指出，7月金融数据回落明显，且显示M2-M1剪刀差继续扩大，这表明中国出现的流动性陷阱特征越来越严重。
“央妈真的是无能为力了，继续放水除了再制造一个又一个资产价格泡沫，什么效果也不会有。”他说，“我们认为，该货币财政主角攻防换岗的时候了，再次建议启动财政减税，对冲去产能、去杠杠和抑制资产泡沫的负面外溢效应。”
**宽松预期重新升温**
海通证券固收团队点评指出，央行在二季度货政报告中强调降准对汇率的潜在冲击，预示货币政策短期将趋于中性；但7月投资、消费均走弱，外贸继续萎缩，经济下行压力依然较大，加之近期通胀显着回落，意味着中性货币政策面临考验，宽松预期重新升温。
上午公布的中国7月工业、投资和消费数据均不及预期，尤其投资增速降至16年半低位，民间投资增速再创历史新低，印证了当前经济下行压力不容忽视。
昆仑银行战略发展与研究部总经理助理李建军亦称，未来的货币政策将面临挑战，潜在风险很大；目前货币政策实质稳健的做法比较正确，出了问题不能只靠货币政策对冲。
央行数据并显示，7月社会融资规模增量为4,879亿元人民币，比去年同期少2,632亿元，为2014年7月以来单月增量新低。当月对实体经济发放的人民币贷款增加4,550亿元，同比少增1,340亿元。
不过招商银行资产管理部高级分析师刘东亮则认为，若经济减速势头不止，降准降息的必要性仍然存在。
“（7月）信贷基本由房贷支撑，企业中长期贷款需求大幅萎缩，结合7月基建投资降温，表明上半年财政支出带动基建投资的模式告一段落。”他说，“预计下半年经济持续减速，货币政策应当考虑放松，并确保企业债务滚动不出问题，降准降息必要性上升。”
德国商业银行亚洲高级经济学家周浩亦认为，7月的宏观数据全面低于预期，虽然强调供给侧，但下面还是要托底，如果下个月数据还不好，政策还是要放松。
他并维持今年有一次降息，两次降准的预期不变。
中国央行二季度货币政策执行报告称，将进一步完善调控模式，强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道；并指出频繁降准易强化政策放松预期，导致本币贬值压力加大，外汇储备下降。（完）
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(采写 上海/北京中文新闻部；撰写 侯向明；; 审校 张喜良)
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