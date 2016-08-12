中国7月金融数据全线大幅下滑 宽松预期再起政策面临考验（更新版）

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路透北京8月12日 - 中国7月金融数据全线大幅下滑且弱于预期，其中新增贷款及社会融资规模均创两年新低，结合投资增速亦降至16年半低位，彰显中国经济下行压力仍然不减，货币环境维持宽松依然有其必要性。

分析人士认为，实体经济需求低迷致新增贷款大幅下行，而居民中长期贷款占新增信贷比重突破100%，因此虽在实体经济层面仍有降准必要，但鉴于汇率和资产泡沫担忧，央行的货币政策面临考验。

“未来贷款对实体经济的支持仍有待观察。在汇率、杠杆率等方面的约束下，货币政策更为宽松的可能性较小。”光大证券固收团队表示。

该团队点评称，整体来看，信贷数据在资质较好的企业需求低迷、资质较差企业银行惜贷的双重作用下出现了较大幅度下滑，同时银行半年末冲量，7月出现一定回落也属正常。

中国央行周五公布数据显示，7月新增人民币贷款4,636亿元，远低于此前路透8,000亿元的调查中值，并创两年新低；其中居民中长贷新增4,773亿元，虽回落但仍处历史高位；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.2%，亦低于路透调查中值11.2%，为2015年4月以来新低。

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九州证券全球首席经济学家邓海清亦指出，7月金融数据回落明显，且显示M2-M1剪刀差继续扩大，这表明中国出现的流动性陷阱特征越来越严重。

“央妈真的是无能为力了，继续放水除了再制造一个又一个资产价格泡沫，什么效果也不会有。”他说，“我们认为，该货币财政主角攻防换岗的时候了，再次建议启动财政减税，对冲去产能、去杠杠和抑制资产泡沫的负面外溢效应。”

**宽松预期重新升温**

海通证券固收团队点评指出，央行在二季度货政报告中强调降准对汇率的潜在冲击，预示货币政策短期将趋于中性；但7月投资、消费均走弱，外贸继续萎缩，经济下行压力依然较大，加之近期通胀显着回落，意味着中性货币政策面临考验，宽松预期重新升温。

上午公布的中国7月工业、投资和消费数据均不及预期，尤其投资增速降至16年半低位，民间投资增速再创历史新低，印证了当前经济下行压力不容忽视。

昆仑银行战略发展与研究部总经理助理李建军亦称，未来的货币政策将面临挑战，潜在风险很大；目前货币政策实质稳健的做法比较正确，出了问题不能只靠货币政策对冲。

央行数据并显示，7月社会融资规模增量为4,879亿元人民币，比去年同期少2,632亿元，为2014年7月以来单月增量新低。当月对实体经济发放的人民币贷款增加4,550亿元，同比少增1,340亿元。

不过招商银行资产管理部高级分析师刘东亮则认为，若经济减速势头不止，降准降息的必要性仍然存在。

“（7月）信贷基本由房贷支撑，企业中长期贷款需求大幅萎缩，结合7月基建投资降温，表明上半年财政支出带动基建投资的模式告一段落。”他说，“预计下半年经济持续减速，货币政策应当考虑放松，并确保企业债务滚动不出问题，降准降息必要性上升。”

德国商业银行亚洲高级经济学家周浩亦认为，7月的宏观数据全面低于预期，虽然强调供给侧，但下面还是要托底，如果下个月数据还不好，政策还是要放松。

他并维持今年有一次降息，两次降准的预期不变。

中国央行二季度货币政策执行报告称，将进一步完善调控模式，强化价格型调节和传导机制，疏通货币政策向实体经济的传导渠道；并指出频繁降准易强化政策放松预期，导致本币贬值压力加大，外汇储备下降。（完）

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