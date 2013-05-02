调查：金融机构固定收益部门预期中国货币政策不变

作者 钟华

路透北京5月2日 - 2013年第五期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构仍维持对中国基准利率及存款准备金率不变预期。中国经济虽仍在恢复但相对疲弱的格局，令市场难以大幅看空债市，而近期监管风暴对债市的剧烈冲击在5月亦可能相对弱化。

不过，当前信用债收益率绝对水平和信用利差都不高，如果监管风暴向纵深推进和信用事件爆发，还可能令信用利差存扩张压力。

所有受访金融机构固定收益部门认为，中国央行在5月里将会维持3%的一年期存款基准利率不变，这与上月展望时持平.

与此同时，逾九成受访机构还认为，大型存款类机构法定存款准备金率5月会续稳于20%，较上期展望时略升。

中国央行去年曾两度降息，并两次调降存准率。此前一次降息时间为去年7月6日；最近一次降准时间则为去年5月18日。

调查并显示，5月末10年期国债收益率估值料为3.50%，较4月末上涨7个基点(bp)。

2013年第五期展望调查共有44家机构参与，较上期增加一家，为华夏基金，致使包括债券私募基金在内的基金类参与机构增至六家。

银行类参与机构则包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等18家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等10家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列19个关键性指标，包括基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)

(审校 张喜良)

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