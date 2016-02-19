中国金融市场一周走势回顾

2016年2月16日，北京一家券商营业部内的股民在看手机上的股票信息。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

以下为路透中文新闻为您整理的2月15日-19日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周上涨0.76%。春节后第一个交易日人民币瞬间大涨750点子，创2005年汇改以来单日最大涨幅；随后几日回吐部分涨幅。随着即期市场人民币波动加大，人民币期权波动率看涨，但掉期曲线则波动走低。不过人民币汇率盯住一篮子货币的政策逐渐成为市场共识，人民币贬值预期已出现分化。月末G20财长和央行行长会议召开前，料人民币汇价将相对持稳。

公开市场操作:

--尽管春节后中国银行间流动性已转为宽松，但央行仍象征性每日进行少量逆回购，并将公开市场操作频率正式改为“天天见”，尽显其呵护姿态。此举亦有利于提升公开市场操作利率的地位，逐步完善价格型货币政策工具调控基础，新利率体系日渐清晰。分析人士并认为，在汇率依然面临不确定因素之际，未来央行料仍将以中期借贷便利（MLF）和公开市场等定向工具来调节流动性；尽管外汇占款下降令对冲性降准的必要性依然存在，但其使用节奏将大大放缓。

债市:

--中国银行间债市现券表现一波三折，收益率较春节前有所下行。因假期期间海外市场动荡、避险情绪升温，现券周初普涨。1月金融数据全面走高令债市乐观情绪收敛，长端走势转向谨慎，市场继续观望基本面变化。不过，节后宽松资金面令短债需求旺盛，央行近日续做MLF并调降利率，并决定公开市场每日操作，进一步改善流动性预期。

票据:

--中国票据市场转贴利率当周小幅走高，票据风险事件的影响犹在，加之部分机构年初放贷大增挤占票据规模，故出票热情较高，而收票方则情绪谨慎；随着票据风险的进一步释放，转贴利率料仍有进一步上行的动力。不过资金面的宽松不改，其上行空间有限。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周展开反弹行情，录得两个月最大涨幅。中国官方不断表态提振经济，外围市场企稳，人民币汇率修复，对稳定市场信心产生了积极作用。不过国内经济并未有实质性改观，市场仍处于存量资金博弈，机构在普遍加仓后，短期市场持续上攻力量可能不济，投资者仍需保持谨慎观望态度。(完)