中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的7月25-29日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周走升0.23%，本月贬值0.17%。本周人民币中间价随着美指回调而节节攀升，汇价交易中枢也在大行的持续维稳下逐步上调。美联储和日本央行本周均作出维持利率不变的决议，帮助缓解人民币贬值压力。在人民币双向波动的承诺之下，料短期仍呈震荡态势，但难有大贬。

公开市场操作:

--中国央行公开市场连续第二周净投放，规模并创一个月新高，7月下旬以来因缴税等导致的资金面波动亦得以平抑，月末并重返宽松；预计在流动性调节方面，中国央行将继续侧重以公开市场操作及MLF（中期借贷便利）等定向工具为代表的中短期、结构性工具。

业内人士并认为，决策层近日提出将适度扩大总需求和着力供给侧改革，年内货币政策将以稳为上，而财政刺激有望加力。考虑到货币政策正面临“流动性陷阱”挑战，以及人民币贬值预期存在恶化的风险，短期内可能还难见到好的降准时机。

债市:

--中国银行间债市当周现券仍维持震荡偏强格局，周初资金持续偏紧对市场情绪有所压制，加之超长债大幅走强后亦有调整需要，不过配置盘承接依旧相当有力，国内缺资产大环境不改，银行理财业务监管新规有望出台，对投资风险资产加强限制，未来可能有更多配置资金涌向债市，短期蓄势后行情料仍未尽。

票据:

--中国票据转贴利率本周加速下行，单周降幅多达10bp(基点)。月末机构收票热情较高，而供给相对不足，在资金价格下行幅度有限的情况下，票据利率续创低位；市场人士推测，商业银行月末信贷规模不足料为票据需求端上升的主要动力。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周累计下跌1.11%，近期监管趋严后，市场风险偏好受到一定压制，场内谨慎观望为主，成交量逐日萎缩。短线股指调整不大，难以吸引场外资金入场，不过部分有投资价值的蓝筹股相对抗跌，指数经过前期调整后再度下探比较难。后市大盘仍将维持震荡行情，盘中热点将呈现结构性分化。 (完)