中国金融市场一周走势回顾

李克强称今年要在降低收费等非税负担方面开展督查
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
以下为路透中文新闻为您整理的7月25-29日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元当周走升0.23%，本月贬值0.17%。本周人民币中间价随着美指回调而节节攀升，汇价交易中枢也在大行的持续维稳下逐步上调。美联储和日本央行本周均作出维持利率不变的决议，帮助缓解人民币贬值压力。在人民币双向波动的承诺之下，料短期仍呈震荡态势，但难有大贬。
公开市场操作:
--中国央行公开市场连续第二周净投放，规模并创一个月新高，7月下旬以来因缴税等导致的资金面波动亦得以平抑，月末并重返宽松；预计在流动性调节方面，中国央行将继续侧重以公开市场操作及MLF（中期借贷便利）等定向工具为代表的中短期、结构性工具。
业内人士并认为，决策层近日提出将适度扩大总需求和着力供给侧改革，年内货币政策将以稳为上，而财政刺激有望加力。考虑到货币政策正面临“流动性陷阱”挑战，以及人民币贬值预期存在恶化的风险，短期内可能还难见到好的降准时机。
债市:
--中国银行间债市当周现券仍维持震荡偏强格局，周初资金持续偏紧对市场情绪有所压制，加之超长债大幅走强后亦有调整需要，不过配置盘承接依旧相当有力，国内缺资产大环境不改，银行理财业务监管新规有望出台，对投资风险资产加强限制，未来可能有更多配置资金涌向债市，短期蓄势后行情料仍未尽。
票据:
--中国票据转贴利率本周加速下行，单周降幅多达10bp(基点)。月末机构收票热情较高，而供给相对不足，在资金价格下行幅度有限的情况下，票据利率续创低位；市场人士推测，商业银行月末信贷规模不足料为票据需求端上升的主要动力。
股市:
--中国股市沪综指.SSEC当周累计下跌1.11%，近期监管趋严后，市场风险偏好受到一定压制，场内谨慎观望为主，成交量逐日萎缩。短线股指调整不大，难以吸引场外资金入场，不过部分有投资价值的蓝筹股相对抗跌，指数经过前期调整后再度下探比较难。后市大盘仍将维持震荡行情，盘中热点将呈现结构性分化。 (完)
(整理 边竞/张晓翀/吕雯瑾/孙琦子; 审校 杨淑祯)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。