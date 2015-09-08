《SAFT专栏》中国资本外逃可能牵动全球性重大冲击

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透9月8日 - 中国买家买下从夏威夷茂宜岛房地产，到高级艺术品等各种商品后，卖家如何将所得进行再投资，将是决定中国资本外逃所造成国际影响的关键。

当然，前提是中国会继续容许资本外逃，而这充满了不确定性。

中国央行周一公布数据显示，为了对抗资本外流所引发的人民币贬势，中国8月外汇储备减少939亿美元，至3.557万亿(兆)美元，创单月下降金额最高纪录。

中国如何打这场仗、要打多久、投入到什么程度，对于中国本身及全球经济都牵连重大。

那些撤离中国的资金流向何处、买了什么东西、以及那些东西的卖家要如何处置这些现金，也会有重大影响，有可能改变全球的资金成本，进而改变金融资产价格。

资金离开中国的原因多种多样。有些人担心人民币继续贬值、中国资产价格下滑，因此转战海外寻求更好的投资。还有一些人，尤其是那些担心遭贪污起诉和法办的，为确保资金安全，通常选择在伦敦、纽约、夏威夷或者加拿大等地购置房产，甚至会投资艺术品。房产可以作为资金的安全避风港，还具有价值储藏功能，而艺术品则方便收藏，可轻松匿名拥有。

要理解这些资金流向可能给市场造成的影响，很重要的一点是要明白，中国是如何以及为何建立起有史以来最大规模外汇储备，以及这一路走来买了哪些资产。

庞大外汇储备的建立主要是为了抑制人民币升值并支持出口。要做到这一点，中国需要将出口中赚得的多数美元握在手中。中国央行并不像养老基金那样寻求风险调整回报的最大化，而是简单地以经济和汇率管理为宗旨。其结果就是中国成了美国最大的债权国，持有至少1.5万亿(兆)美元的美债。

所以就像目前这样，当资金流出中国时，中国央行必须要么允许人民币贬值，要么通过出售以美国公债为主的外汇储备来稳住汇率，然后将资金交还给持有者任由其游离海外。这些做法绝大多数都是违反规定的，但实际还是发生了。

**各有所好**

尽管美元数量不变，但这批美元新主人的偏好可能大为不同。一些中国民众会将部份资金停放在美国公债，但许多人反倒会买进房地产、艺术品或其他资产。

“如果中国不得不大量动用外汇储备，保护经济免于遭逢资本无序出逃，及不为人所乐见的货币贬值，则这可能对美国的期限溢酬(term premia)造成很大的冲击，”法国兴业银行以Michala Marcussen为首的分析师在客户报告中指出。

“然而，这将视资本是撤离何种资产而定；倘若中国民间部门在官方部门出脱美国公债之际进场敲进，这就只是中国外部资产由公共部门转移至民间部门而已。在真实的世界当中，不太可能出现这样完美的搭配。”

而毕卡索名画及奢侈房的卖家即应运而起。他们也不太可能想把新到手的资金转进美国公债。其结果就是美国公债整体供给减少，加上需求下滑，迫使利率上扬，尤其是长期利率。

另外要记住，10年期美国公债有时候会出于某种原因而被称为全球最重要的价格。美债有影响金融市场其他资产价格的特殊能力。公债价格越高，其他风险较高资产的价格看似越低。反之，公债价格越低，风险资产价格越高。

资本流动趋势似乎还未结束。

“有迹象表明，市场目前并未恢复平静，而是越来越多地押注人民币尚不能企稳。资本流出步伐似乎在加快，”北京大学汇丰商学院副教授Christopher Balding表示。

现在的问题是，中国会如何抑制资本流动，不过许多努力可能只会促使资金更加急于外逃。

从毛伊岛到华尔街，这种影响都是巨大的。(完)

(编译 蔡美珍/刘秀红/龚芳/李爽 审校 王丽鑫/高琦/陈宗琦/王颖)

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