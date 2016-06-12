金融产品创新应缩短信用链 防范系统性风险--人大官员

路透上海6月12日 - 中国全国人大财经委副主任委员吴晓灵周日称，金融产品创新应以满足社会投融资和风险控制的基本需求为主，坚持投资者适当性原则，缩短信用链，减低系统性风险的可能性；让金融产品回归为经济实体服务、简约透明，是未来改革的方向。

她在陆家嘴论坛上表示，从宏观看系统性风险的根源是经济结构失衡和宏观货币政策、财政政策失调，从微观看是市场主体企业和金融产品的信用杠杆加大和信用链条的延长。中国目前情况还不会出现系统性金融风险，但如果把握不好，小的矛盾的积累会导致大的风险产生。

回顾2008年金融风暴，吴晓灵称，其导火索正是基于次级按揭贷款证券化基础上的信用担保债权和信用违约互换，多次组合的集合债券在分散风险的同时也加大了杠杆并延长了债务链，增加了风险的传导。

她并建议，应实行穿透式监管，要看到最终投资人和融资人，分清投资人承担的法律责任。为了控制信用链，原则上应严格控制银行直接投资计划，如投资要按全额占用资本金；对于基金的基金，如果涉及到私募基金的投资人，应实行穿透性原则，确保是合格的投资人。

此外，还要鼓励银行持基金管理牌照。如果银行在信用链的基础上持有基金管理的牌照，募集的钱不是银行自己吸收的存款，而是基金投资人的钱，信用链就会缩短很多。

在谈及货币政策与供给侧改革的关系时，吴晓灵指出，社会不差钱，但缺乏有效将资金配置到经济中的金融管道。解决这个问题不在货币政策的总量，而是在于金融结构、机制的调整；货币政策回归稳定中性，在总量可控的条件下才能做结构调整。

她称，货币政策的责任是保持稳定的货币条件，让经济有一个可信的价值尺度。货币供应过多了，不是带来物价的上涨，就是带来资产价格的上涨。

此外，供给侧改革中的银行债务重组、金融产品违约，是消除多余货币，使信贷、信用资源更好匹配的过程。供给侧结构性改革打破刚性兑付，消除无效的货币，为高效的金融供给提供条件；供给侧改革就是要建立企业能够优胜劣汰、生生死死的制度环境。

“需求管理有点像短期的维持经济稳定，供给侧结构性改革有点像中医。现在既要稳定经济，也要从根本上解决一些问题，”她说。(完)