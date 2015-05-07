中国资本市场火热助新锐险企去年业绩猛增 退保率高升存忧--报载

路透上海5月7日 - 与传统的保险企业经营模式不同，近年来频现资本市场的安邦保险等被业内定义为“新锐”。上海证券报周四报道，2014年，“安邦系”以约281亿元人民币的总利润，坐上非上市险企的头把交椅，同批成立的华夏人寿、国华人寿等亦咸鱼翻身。

但报道指出，在超速发展备受市场关注的同时，该类企业退保量持续增加的问题也逐渐显现。业内人士认为，在股市向好的时候，这类产品的销售可持续性较差，可能使公司退保率长期处于高位运行。退保率居高不下，将会给其经营和转型带来巨大压力。

因在产品结构、投资理念上的趋同性，安邦、华夏、前海等保险公司被市场归类为“资产驱动负债型”险企，即更注重资本运作，对保险产品的价值要求却并不高。他们在投资理财型保险产品上一路高歌猛进，在二级市场高调进出，这两年来为市场所高度关注。

按常识，保险机构的利润来源多由“承保+投资”双轮驱动。但新锐险企投资收益远超公司实际净利润。一位业内专家解释说，“这说明它们在承保收益上可能并不赚钱，且经营成本支出较大。”

这道出了“资产驱动负债型”险企的盈利模式。即通过较高的手续费成本，来做大保费规模快速吸金，而后借由投资来赚取收益。盈利模式更偏向于“资产管理型”，利润主要来源于利差。

不过，这样的“神话”如需进一步持续，须建立在资本市场的火热，以及高收益、低风险投资项目源源不断的基础之上。但梳理上述险企年报发现，安邦人寿、富德生命人寿、前海人寿、珠江人寿2014年的退保金，同比增幅分别为357.6%、56%、216.5%、260.8%。

退保金大幅激增，在四大上市保险公司一季报中也可窥一二。中国人寿(601628.SS)、中国平安(601318.SS)、中国太保(601601.SS)(2601.HK)、新华保险(601336.SS)(1336.HK)的退保金同比增幅，依次为193.4%、222.5%、69.3%和190.1%。

境内最大寿险公司--中国人寿(2628.HK)2014年实现净利润322.11亿元，同比增长30.1%；第二大寿险公司--中国平安(2318.HK)当年净利为392.79亿元。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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