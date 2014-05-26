中国资金面本周趋紧 关注债券买入机会--广发银行

路透上海5月26日 - 中国广发银行最新报告认为，本周面临新一轮财政缴税，资金面将出现再一次收紧，实际情况可能是“雷声大雨点小”。

策略方面，本周资金面仍是主角，债券收益率将保持震荡向上，上的多了就是买入机会，IRS可以支付固定利率，但不建议大规模追入，已经有pay side敞口的机构，可以在IRS高点适当平盘。

**债券利率预期震荡向上**

具体而言，本周正回购到期只有500亿，央行会少量进行百亿正回购，或者干脆停发。至于逆回购，可能性不大。R007继续反弹可能性更大，3.5%或许是轻松突破。债券收益率会震荡上行，但幅度不大，从当前水平上行5bp，就会引出不少买盘。IRS更容易大幅上行。目前看，R007反弹至3.6%的概率较大，对于易上难下的IRS来说不是好消息。

分别看，资金方面，边际再度收紧的概率很大。市场普遍认为，截至6月3日的汇算清缴，其规模大于上周的月度缴税，会给资金面带来更大冲击。而且，本周公开市场到期量仅500亿，而央行逆回购的概率很小，所以这条路也无法指望。好处是，目前机构心态平稳，并相信央行的快速反应能缓解资金压力，心态好是这是非常重要的一点。其实，越是紧张应对，越会平安度过。所以，资金即使出现阶段收紧，R007短期冲高，对市场的影响也很有限，债券利率预计上行不多，更多是IRS利率的上涨。

债券方面，上周利率已经稳定了一周，资金收紧的第一波冲击看起来并不严重，本周会迎来第二波更大冲击，预期影响还是有限。对于债市，很多人认识到，相比于目前的资金利率，债券绝对利率水平较高。而资金利率不会如去年一样恐怖。在现在这个关键时点，一旦资金收紧带来利率上涨，很多机构会将此看作买入机会。所以，债券反弹的力度不会很大。至于点差，期限等等并不重要。虽然曲线很平，但近期长端利率上下幅度明显大于短端，像一条来回摆动的尾巴。实际上，目前市场对资金的担忧阻碍了短端利率。过了6月初这个时点，短端陡峭下降非常值得期待。

综上，建议在资金收紧的环境下，债券利率会震荡向上，目前持有债券以流动性好的品种为佳，如国开债，国债；如果短端金融债利率上行超过5bp，可以考虑买入，上的越多，买的越多。

IRS走势同样受到资金面影响最大，仍然坚持其易上难下的方向，当然，在目前的基本面环境和货币政策下，资金利率不会飙升，所以IRS也很难大幅反弹，但其下方的空间已经不大，尤其是面对本周很可能出现的资金紧张。

建议目前不要收取固定利率。虽然上周的各种消息令repo IRS下降10bp，但这次的1y低点3.63%高于上次低点3.59%，市场谨慎心态更强。而且当手里同时持有债券时，更加建议可以支付少量IRS对冲资金风险。这一切基于一个基本判断，即目前repo IRS利率绝对水平已经很低。对于shibor IRS，不妨先观望，或支付shibor 1y在4.70%左右，shibor fixing的变动还有待观察，与资金面大环境有关。

**上周市场回顾：资金一度紧张，债券稳定**

上周资金面前紧后松，周初资金市场一度比较紧张，R007攀升至3.5%左右。主要是因为月度缴税的影响。随着缴税结束，资金重新归于平静，回落至3.36%。当然3.36%这个利率是开盘做出来的，多少有些偏离市场。实际上R007可能更低。资金归于平静的另一个重要原因，是市场传言国开行拿到棚户区改造专项贷款，规模3000-5000亿。不论资金是否已经进入市场，此消息的心理作用大于实际。另外，公开市场反应迅速，上周净投放1200亿，可见监管维稳的动作比原先快了许多。

债券方面，上周非常稳定，国债金融债波动幅度基本在5bp以内，而且是长端，短端波幅在2bp左右。两个因素对冲导致实际收益率水平基本未变。一是127号文，市场解读偏乐观，周一早盘一阵买盘将利率压下4bp，二是市场很快便发觉资金紧张，随机卖盘汹涌，收益率反而出现上涨。周三开始资金归于平静，收益率也归于平静。期间一级发行利率接近二级，一级的火爆行情一去不返。这种走势非常好的展现了市场面对5月底6月份的谨慎心态和内心的做多冲动，目前处于比较纠结的态势。

IRS走势与债券不同，基本是单边向下，幅度约在10bp。究其原因，一是R007利率一直低于互换利率，二是周三国开行得到再贷款的消息，更加坚定了IRS市场对于未来资金面的看法，即6月份也不会很紧张，R007难以反弹至4.0%以上。所以看到，当repo 1y反弹至3.80%时明显乏力，而且从3.70%到3.80%的过程是比较艰难的。不过当前位置已经很低，所以repo 1y在3.63%开始稳住，

总体来看，上周行情受资金影响较大。短暂的缴税过后，资金归于平静，收益率也归于平静，市场普遍在等待，在纠结。既纠结资金紧张，又憧憬接下来的日子能平稳度过。预期资金收紧时的利率上行，就是买入机会。

**美元利率互换市场：欧洲公布负利率可能令美元利率承压**

上周美元利率互换利率曲线各期限涨跌方向不一，以震荡为主，总体来说曲线更为陡峭，短端1年小幅上涨外2-3年均有小幅下跌；中端5年下跌约5BP，7年和10年小幅上涨；长端30年约上涨3BP。主要原因在于当周没有对市场造成决定的消息：美国经济数据好坏参半；美联储4月FOMC的会议纪要也基本符合市场预期；虽然泰国政变再起，但是对美元市场的影响有限；欧元区也没有超预期的经济数据和货币政策主张出现。

首先，美国经济基本面的预期变化基本不大，首次申请失业金人数超过预期，但是续请失业金人数创下了2007年12月份以来的最低。4月新屋销售数据优于预期，但成屋销售不如预期但是也有较大的增长，堪萨斯和Mrakit制造业指数都优于预期，当周红皮书商业零售销售数据不如预期但有较好的增长。

具体数据如下：首次申请失业金人数32.6万人，预期31万，续请失业金人数265.3万人，为2007年12月份来最低；4月新屋销售总数年化43.3万户，预期42.5万户，4月成屋销售总数年化465万户，预期469万户；5月堪萨斯联储制造业综合指数10，预期7；5月Markit制造业PMI初值56.2，预期55.5；红皮书商业零售销售年率+3.9%，预期+4.2%。总体来说，美国经济状况在持续改善中。美联储近期各地主席的讲话也对美国经济长期的发展保持较为乐观的态度，并且认为美国通胀将来会达到2%的水平。

美联储4月FOMC会议纪要相对中性：美联储认为在促进就业增长中没有通胀风险，预计几年内通胀将达到2%，少数委员预计通胀率上升将更平缓；低工资增长被认为是劳动力市场疲软的证据，但是预计劳动力市场会逐渐走强；失业率未完全反应劳动力闲置的程度（比如较低的劳动参与率）；

另外，一些委员认为，弱势房地产市场可能带来风险；美联储政策决策者在讨论了货币政策正常化，但是并未做出决定。讨论这些政策并不意味着货币政策必然会很快归回正常化；少数与会者感觉美联储应该使最终加息路径更加清晰；美联储讨论了逆回购，IOER和定期存款计划。FOMC委员倾向于美联储测试更多政策工具，计划未来会议上进一步评论。

可以看到，外围环境由于都没有超预期的信息，对美元利率影响有限。德国央行行长魏德曼指出欧洲央行对6月份是否采取行动还没有做出决定，6月份降息并非木已成舟，是否采取行动取决于中期通胀前景；并且如果需要采取措施，将首先关注利率。此外，日本、中国的央行都表示了对经济较为乐观的看法。地缘政治方面，乌克兰政治局势依旧在僵持中，虽然泰国爆发了政变，但是由于其历史原因，对美元利率的影响有限。

本周操作观点方面，从近期数据来看，特别是续请失业金人数创2007年12月来最低和制造业的强劲表现来看，美国接下来的经济数据很大可能会继续利好。欧元区方面，欧洲央行在6月可能会宣布实行负利率，短期肯定会造成短端美元利率很大的下行压力。从目前的点位来看，1-2年短端处于低位并有回升的态势，建议支付固定收取浮动，但是由于负carry的压力，建议在本周合适的高位适时平仓，甚至反向操作，以赚取欧洲央行可能公布的负利率消息所带来的收益。（完）

(整理 徐永; 审校 张喜良)

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