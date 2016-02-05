中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(2月1日-5日)当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周小升0.14%至近一个月新高。春节临近，客盘仍有部分购汇需求，但随着国际美元破位下行，人民币中间价连续调升，汇率贬值有所缓解，但各方对后市人民币放开波动仍存担忧，人民币期权隐含波动率本周继续上升。本周市场交投活跃，成交亦较上周明显放量；若美元继续调整，将为人民币放宽波动区间提供较好的外部条件。

公开市场操作:

--春节长假前最后一周为巩固流动性稳定局面，中国央行公开市场逆回购连日操作，截至周五单周净投放3,300亿元人民币，虽较上周有所下降，但在央行多周来的保驾护航下，节日备付需求已得到基本满足，资金面安度节前考验。

中国央行春节前三周通过MLF、SLO、逆回购及国库现金定存累计净投放资金已逾2万亿元。业内人士指出，随着节前投放的大量流动性节后到期，资金面又将面临新一轮考验，现金回流速度尚不确定，若与到期节奏不匹配或仍会对资金形成短期压力，不过央行应会密切关注动向，继续伺机出手相助。

他们还认为，季节性资金需求高峰过后，影响资金面的主要因素再次回归到汇率贬值导致的资本流出以及外汇占款下降；央行虽依旧面临补充基础货币的压力，但由于汇率、避免金融风险积累、降杠杆等因素掣肘，降准降息可能仍非首选工具，除非经济弱势进一步恶化，否则央行还会倾向使用MLF、PSL等工具为资金面补血。

债市:

--中国银行间债市当周现券收益率震荡冲高，后逐步回落。周初现券一度走势平稳，但随着市场央行收紧“委外”业务的传闻冲击，长端金融债一度上行逾10个基点。随后国内媒体辟谣证伪，市场恐慌情绪逐步平复，现券恢复稳中向好态势；不过临近春节假期在即，市场成交愈发清淡。展望后市，节后面临地方债供给以及经济数据等因素的不确定性扰动，预计收益率波动将加大，但中长期向好趋势仍未改。

票据:

--中国票据市场转贴利率在此前连续冲高后，春节前一周有所回落；票据风险事件以及监管加强对市场的冲击稍有弱化，利率的快速反弹也令票据配置价值显现，抄底资金入场令转贴利率由升转跌，不过临近春节长假，市场报价也日渐稀疏。

交易员指出，为整顿票据乱象，监管政策可能在未来一段时间也不会有明显放松，不过随着市场机构纷纷自查以补业务漏洞，票据市场操作更为规范将是大势所趋，加之安全性更高的电票逐渐成为主流，票据市场有望在阵痛后重回正轨，转贴利率的剧烈波动期或已结束。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周超跌反弹。春节长假前最后一个交易周，市场交投相对清淡，观望氛围浓厚。尽管本周整体录得涨幅，但主要以超跌反弹为主，市场情绪尚未完全恢复。短期大盘在相对偏低位置上形成比较均衡的态势，节后走势须视假日期间国际市场动态。(完)