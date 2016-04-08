中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的4月4日-4月8日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周微跌0.17%。随着国际美元探底企稳，缺少指引的人民币汇率也陷入6.45-6.49元区间震荡走势，但汇价在日内对国际市场波动的反应非常积极，这也是近期的新现象，客盘结售汇基本均衡情况下机构自营交易成为汇市波动主推手。短期内人民币料仍紧跟美元指数走势，仍需密切关注美元动向。

公开市场操作:

--季度初期中国银行间资金面明显缓和，央行公开市场结束三周净投放转为净回笼。但本月中下旬将有大量中期借贷便利(MLF)到期，同时迎来季度缴税，后续流动性压力不可小视。

在此情况下，有业内人士认为再实施一次降准对冲也未为不可，但更多则倾向于，因外汇占款下降等基础性因素影响渐弱，本次可通过续做MLF、增大逆回购量等来平抑短期冲击，后续政策举措还要待通胀和经济形势更为明确后再定。

债市:

--中国银行间债市当周现券弱势震荡，收益率小幅攀高。在宏观经济基本面企稳趋势尚不够明朗以及通胀担忧再起的双重因素压制下，现券略显抛压，同时一级市场需求亦显疲弱，国债、金融债等招标结果均走高，同步拖累现券走势，在下周密集经济数据公布前，市场交投仍无明显方向。

票据:

--进入二季度初，资金面转好收票需求有所恢复，中国票据市场转贴利率当周明显回落，幅度约20个基点(bp)。具体品种上，受央行政策导向推动，操作风险更低的电票更受青睐，价格依旧较同类纸票偏低。

对于后市，交易员认为，目前足期优质电票买断利率已降至年息3.1%左右，与长期资金价格差距越来越小。而本月中下旬有大量MLF(中期借贷便利)到期，加之季度缴税，后续资金面不容乐观，转贴价格再降空间预计受限。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周冲高回落，无功而返。本周清明小长假结束后市场一度冲高，并创下近三个月收盘新高。不过在大盘冲高受阻后，投资者对后市走势信心不足，获利回吐盘涌出，加之外围市场走弱，市场避险情绪上升，大盘抛压加大，后半周连续三日回调。预计短期内大盘维持弱势震荡。(完)