中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的5月9日-13日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周走弱0.27%，仍在区间震荡，但周五中间价和收盘价均两个月新低，且在岸和离岸汇差扩大，这进一步引发人民币贬值的忧虑，尤其是离岸空头情绪有所升温，不过在岸市场情绪稳定，对监管层维稳汇率的信心满满，甚至在最近人民币汇价走弱之际出现不少客盘结汇的小高峰，市场关注未来两边汇差是否进一步扩大，以及监管层是否会出手以平衡两边市场价差。

公开市场操作:

--流动性无忧，中国央行公开市场连续第三周实现净回笼，未到期逆回购余额也逐步回落。不论是从官方权威人士表态，还是资金面自身要求，短期内难见货币政策进一步放松，维持稳定有望成为主基调。

业内人士认为，中国经济增长仍设有底线，这决定了一定时期内，货币政策没有收紧的基础。政策真空期，不排除监管部门会采取加大对信贷投放结构调控等，来帮助实体经济获得更好的金融支持。

债市:

--中国银行间债市当周现券重回强势，人民日报援引权威人士讲话称中国经济未来呈L型走势较大，强化了基本面在较长时期内维持疲弱表现的预期，而陆续公布的4月宏观数据都重回低迷，现券收益率节节下滑，不过由于获利盘积累较多，周五金融数据公布前后止盈盘加重，收益率稍反弹；而基本面支撑仍在，货币政策想象空间有限，债市近期料进入僵持阶段。

票据:

--中国银行间市场资金面恢复宽松，票据市场当周转贴利率随之小降，但受票源较少和监管层频繁检查影响，成交不甚旺盛。交易员称，目前票据价格已属低位，若资金利率没有大变化，短期内维持盘整可能性大。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周量价齐跌，周五收盘沪综指收创两个月新低，当日上海A股成交额并创逾四个月新低。目前基本面预期继续下调，货币政策回归稳健，且投机和题材炒作现象得到遏制；本周市场人气涣散，场内无明显热点，整体处于较浓厚的观望氛围中。

期市：

--沪金本周小幅下滑近1%，逐渐脱离上周创下的近十个月高点。因美元指数走强，令黄金等美元计价资产对于其他货币持有者而言吸引力下降。且由于近期黄金价格高企，令中国等主要消费国的实货黄金需求仍很少，国际金价本周料录得三个月来最大单周跌幅。本周五沪金主力合约收在270.1元。

--沪铜本周连续第三周下滑，降幅较上周有所收窄。美元走势以及基本面因素左右当前铜价方向，中国经济疑虑仍在，市场忧心中国可能不愿扩大刺激，加上美元升值压力以及中国政府打压钢铁市场投机客，国内外铜价连续下滑。沪铜主力合约周五报35,480元。（完）