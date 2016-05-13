中国金融市场一周走势回顾

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
以下为路透中文新闻为您整理的5月9日-13日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元当周走弱0.27%，仍在区间震荡，但周五中间价和收盘价均两个月新低，且在岸和离岸汇差扩大，这进一步引发人民币贬值的忧虑，尤其是离岸空头情绪有所升温，不过在岸市场情绪稳定，对监管层维稳汇率的信心满满，甚至在最近人民币汇价走弱之际出现不少客盘结汇的小高峰，市场关注未来两边汇差是否进一步扩大，以及监管层是否会出手以平衡两边市场价差。
公开市场操作:
--流动性无忧，中国央行公开市场连续第三周实现净回笼，未到期逆回购余额也逐步回落。不论是从官方权威人士表态，还是资金面自身要求，短期内难见货币政策进一步放松，维持稳定有望成为主基调。
业内人士认为，中国经济增长仍设有底线，这决定了一定时期内，货币政策没有收紧的基础。政策真空期，不排除监管部门会采取加大对信贷投放结构调控等，来帮助实体经济获得更好的金融支持。
债市:
--中国银行间债市当周现券重回强势，人民日报援引权威人士讲话称中国经济未来呈L型走势较大，强化了基本面在较长时期内维持疲弱表现的预期，而陆续公布的4月宏观数据都重回低迷，现券收益率节节下滑，不过由于获利盘积累较多，周五金融数据公布前后止盈盘加重，收益率稍反弹；而基本面支撑仍在，货币政策想象空间有限，债市近期料进入僵持阶段。
票据:
--中国银行间市场资金面恢复宽松，票据市场当周转贴利率随之小降，但受票源较少和监管层频繁检查影响，成交不甚旺盛。交易员称，目前票据价格已属低位，若资金利率没有大变化，短期内维持盘整可能性大。
股市:
--中国股市沪综指.SSEC当周量价齐跌，周五收盘沪综指收创两个月新低，当日上海A股成交额并创逾四个月新低。目前基本面预期继续下调，货币政策回归稳健，且投机和题材炒作现象得到遏制；本周市场人气涣散，场内无明显热点，整体处于较浓厚的观望氛围中。
期市：
--沪金本周小幅下滑近1%，逐渐脱离上周创下的近十个月高点。因美元指数走强，令黄金等美元计价资产对于其他货币持有者而言吸引力下降。且由于近期黄金价格高企，令中国等主要消费国的实货黄金需求仍很少，国际金价本周料录得三个月来最大单周跌幅。本周五沪金主力合约收在270.1元。
--沪铜本周连续第三周下滑，降幅较上周有所收窄。美元走势以及基本面因素左右当前铜价方向，中国经济疑虑仍在，市场忧心中国可能不愿扩大刺激，加上美元升值压力以及中国政府打压钢铁市场投机客，国内外铜价连续下滑。沪铜主力合约周五报35,480元。（完）
(整理 边竞/李宏薇/张晓翀/李文科; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。