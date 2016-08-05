中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的8月1日-5日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周续升0.14%。本周人民币中间价宽幅波动，澳洲央行、英国央行相继降息，且美国经济数据表现尚可，均缓解美元指数跌势，人民币兑美元基本跟随美元指数波动。若即将公布的美国非农就业数据强劲，人民币料承压；由于8月交易员多休假，市场流动性有限情况下不排除汇价较大波动的可能。

公开市场操作:

--进入8月后随着资金面愈发宽松，中国央行公开市场当周顺势降低逆回购操作力度，并在连两周净投放后转为净回笼。而未来一段时间央行货币政策的关注点，依旧是将市场流动性维持在稳定略松水平，由此动态微调仍为主要着力点。

业内人士并认为，本周发改委研究文章中的降准降息表述引发热议，但其随后将此表述删除，这可能在一定程度上透露出官方对降准降息大招的慎用态度；若资本外流未明显加剧或经济增速未进一步断崖式下滑，MLF（中期借贷便利）+逆回购等定向工具仍为近期主导方向。

债市:

--中国银行间债市当周现券多数时间走势平淡，仅是最后一个交易日随期货向好，收益率下行稍明显。相对而言，当周新债发行结果整体稳中向好。若消息面持续淡静，预计现券僵局一时难以打破。

票据:

--中国票据转贴利率当周跌势略缓，一年电票成交多在2.70%附近。尽管票据利率已与资金成本明显倒挂，但实体经济不振信贷需求受抑制，在缺资产背景下，不少银行资金欠配严重，在源源不断的收票需求支撑下，转贴利率料仍低位徘徊。交易员并谈到，尽管需求旺盛，但由于资金价格下降速度较慢，且货币政策短期暂看不到明显放松空间，票据利率进一步深跌的动力恐有限。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周窄幅震荡近收平，全周成交量大幅萎缩，多空双方力量暂时达到平衡状态。盘中热点轮动较快，国企改革概念股和地产股略显活跃。周四英国央行降息，但对中国股市提振作用很短暂。短线沪综指2,930点附近存在较强支撑，中期市场氛围依然偏谨慎。(完)