中国金融市场一周走势回顾

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为路透中文新闻为您整理的8月22日-26日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元当周下跌0.28%。本周人民币走势震荡，在较宽区间内双向波动。由于人民币流动性紧张，境内美元/人民币掉期曲线短端大幅上行，直到周四央行注入流动性后才有所缓解。周内大行对汇市的干预有所减轻，而周五由于美联储加息的预期有所升温，购汇大增而人民币贬值明显。市场关注周五晚间美联储主席耶伦的讲话，希望获得美国货币政策方向的指引。
公开市场操作:
--时隔半年中国央行公开市场重启14天期逆回购，当周净投放规模大增至3,100亿元。在 现有七天期逆回购品种基本可满足需求情况下，此举被解读为通过拉长资金供给期限，引导 市场降低杠杆，并进一步巩固包括逆回购、MLF(中期借贷便利)等市场化利率的指引地位。
业内人士并认为，目前流动性总量尚可，惟资金进入实体经济渠道受阻，而美联储9月 升息概率也在增加；加之防范金融风险考虑，中国央行仍倾向于通过逆回购和MLF等其他工 具，来推迟出台降准的时间。
债市:
--中国银行间债市当周现券总体走弱，惟周五有所向暖，主因资金大幅收紧以及央行降杠杆担忧所致。周五资金压力明显缓解，且央行当日上午表态会保证充足流动性，市场情绪进一步恢复。交易员称，央行降杠杆举措带来的冲击料暂时告一段落，不过降杠杆担忧仍在，情绪完全修复仍需时日，短期内收益率仍将处在易上难下的震荡格局。
票据:
--中国票据转贴利率当周小幅震荡，但因风险因素考虑，规模较小的城商行承兑票据转贴价格，与国有及股份制银行承兑票据点差，从此前的约5个基点(bp)，扩大至15个bp左右。
股市:
--中国股市沪综指.SSEC当周持续下探，5日均线对股指形成明显压制，沪综指3,150点附近也存在较强的阻力。近期资金面逐渐收紧，大盘量能持续萎缩后回到前期较低水平，难以支持权重板块出现持续有效的上涨。近日影响市场的不确定因素较多，对A股投资者造成心理影响，股指震荡有所加剧。(完)
(整理 李宏薇/张晓翀/孙琦子/侯向明; 审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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