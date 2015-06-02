中国公开市场继续无为静观资金价格低位波动 短期内暂无重启可能

图为在北京拍摄的百元面值人民币现钞。 REUTERS/Jason Lee

路透上海6月2日 - 中国央行公开市场周二仍无操作，延续此前六周的淡静局面。近期央行已陆续进行定向正回购和PSL(补充抵押贷款)实现“收短放长”的调控意图，令公开市场这一常规货币政策工具短期暂无使用必要。

业内人士表示，步入6月，尽管有IPO扰动，短期资金供给总体充分，公开市场逆回购注水暂无必要；但央行亦不会重启正回购，以避免引发不必要的货币政策转紧猜测。

“央行可能不愿意公开操作，一有(正回购)操作市场就该有反应了，会以为是缩紧意图，”华北一银行交易员表示。

她并补充，虽然月初宽松不改，但6月年中通常是全年内资金面供需相对紧俏的时期，市场亦对政策的风吹草动较为敏感，“可能央行动作也不会很大。”

华东一交易员提到，考虑到央行已经通过定向正回购和PSL“收短放长”，公开市场操作似乎没有必要，市场需求亦有限。短期来看，定向正回购本月到期后会否续作值得关注。

消息人士上周四透露，中国央行对部分机构进行了定向正回购，期限包括七天、14天和28天，操作规模估计超过千亿元人民币。此外，两位消息人士本周一透露，中国央行近期针对特定银行进行了PSL(抵押补充贷款)操作，以提供基础货币，同时调降本次PSL利率至3.1%。

6月初银行间市场短期资金供给续宽，隔夜和七天期回购利率在1%和1.95%附近小幅波动。长端方面，三个月期Shibor最新报价2.8620%，稍高于上日的2.8565%。这也是4月初以来，该期Shibor利率累计下行逾200bp之后首次出现反弹。

截至上周，公开市场已经连续六周未进行任何操作。据路透统计，本周公开市场没有正、逆回购到期，央票最早要到2016年7月才开始有到期。

在暂停近两个月以后，2015年1月22日央行公开市场启动逆回购操作。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第二度降准，逆回购再次暂停。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

正回购 （周二） --

（周四） 待定

逆回购 （周二） --

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====（完）

(发稿 吕雯瑾; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。