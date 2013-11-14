长征电气并购国华汇银 打造全国性互联网金融运营商

路透北京11月14日 -中国贵州长征电气股份有限公司(600112.SS)周四公告称，公司以3,000万元人民币收购北京国华汇银科技有限公司100%股权，以进军第三方支付领域，并通过继续投资，将国华汇银打造成全国性的以移动支付和P2P网上金融服务模式等为主要业务的互联网金融运营商。

公告称，国华汇银目前是消费终端支付方案解决商和积分礼品卡提供商。收购完成后，长征电气将进一步向其增资，注册资本将增至1亿元，从而可向央行申请全国范围的支付业务许可证。

公告显示，国华汇银为第三方支付的专业服务商，其已与中国银联开展了多方面合作，今后将依托银联商务部署10万台支持手机支付的POS机，以推动小微支付场景下的手机支付。公司还计划投资1.5亿元人民币，完成互联网支付、移动支付、预付卡发行和受理、银行卡收单全国性业务平台的建立。

随着互联网及支付行业的发展，第三方支付行业市场前景较为广阔。今年9月，支付宝等17家第三方支付公司已获得跨境电子商务外汇支付业务试点资格，第三方支付的范围和领域不断扩大。

长征电气A股周三报收15.12元，近一个月上涨27.2%。

欲了解公告详情，请点击上交所网站here（完）

(发稿 张晓翀/林琦; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。