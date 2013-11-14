长征电气并购国华汇银 打造全国性互联网金融运营商

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透北京11月14日 -中国贵州长征电气股份有限公司(600112.SS)周四公告称，公司以3,000万元人民币收购北京国华汇银科技有限公司100%股权，以进军第三方支付领域，并通过继续投资，将国华汇银打造成全国性的以移动支付和P2P网上金融服务模式等为主要业务的互联网金融运营商。
公告称，国华汇银目前是消费终端支付方案解决商和积分礼品卡提供商。收购完成后，长征电气将进一步向其增资，注册资本将增至1亿元，从而可向央行申请全国范围的支付业务许可证。
公告显示，国华汇银为第三方支付的专业服务商，其已与中国银联开展了多方面合作，今后将依托银联商务部署10万台支持手机支付的POS机，以推动小微支付场景下的手机支付。公司还计划投资1.5亿元人民币，完成互联网支付、移动支付、预付卡发行和受理、银行卡收单全国性业务平台的建立。
随着互联网及支付行业的发展，第三方支付行业市场前景较为广阔。今年9月，支付宝等17家第三方支付公司已获得跨境电子商务外汇支付业务试点资格，第三方支付的范围和领域不断扩大。
长征电气A股周三报收15.12元，近一个月上涨27.2%。
欲了解公告详情，请点击上交所网站here（完）
(发稿 张晓翀/林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京3月31日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行高层周五称，今年中行会将非标资产都纳入监管，对理财业务加强合规严格风险管理。中行仍将理财稳步增长作为工作目标，并将优化大类资产配置。
路透香港3月31日 - 香港联交所资料显示，由中国垂直生产乳业公司--辉山乳业主席杨凯控制并作为控股股东的冠丰(Champ Harvest Ltd),在本月24日，也就是公司股价暴挫的当日，在场内出售近2.51亿股辉山乳业股份，相当于公司已发行股本约1.86%。