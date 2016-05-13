中国重要财经新闻一周回顾

5月13日 - 以下为路透中文新闻为您整理的一周(5月9日-13日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：呈L型阶段性走势，要彻底抛弃宽松货币加码的幻想--人民日报

人民日报刊登权威人士谈当前中国经济的文章称，综合判断中国经济运行不可能是U型，更不可能是V型，而是L型的走势。这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的。在现实情况下，要彻底抛弃试图通过宽松货币加码来加快经济增长、做大分母降杠杆的幻想。

--中国央行：继续实施稳健货币政策，保持货币金融环境稳健和中性适度

中国央行发布一季度货币政策执行报告称，将继续实施稳健的货币政策，保持灵活适度，适时预调微调，增强针对性和有效性；灵活运用各种货币政策工具，从量价两个方面保持货币金融环境的稳健和中性适度。

--中国经济：今年将可实现经济成长目标--副总理张高丽

中国国务院副总理张高丽在一场论坛上表示，中国经济面临下行压力，但将能够达成今年经济成长目标。他在经济合作暨发展组织(OECD)税务行政会议上表示，4月M2增速较3月放缓；3月为增长13.4%。

--中国央行：4月末外汇储备环比增70.89亿美元，连两月增长但升幅缩减

中国央行公布，4月末中国外汇储备为32,196.68亿美元，环比增70.89亿美元，为连续第二个月增长，但增幅较上月减小。

--中国经济：促进消费品工业升级，进一步精简投资项目报建审批--国务院

中国国务院召开常务会议表示，将部署促进消费品工业增品种提品质创品牌，更好满足群众消费升级需求。同时决定进一步精简投资项目报建审批，以改革营造更加便利的投资环境。常务会议并通过《长江三角洲城市群发展规划》。

--中国数据：4月以美元计价进出口重返跌势，进口跌幅扩大昭示内需疲弱超预期

中国海关公布以美元计价的4月份进出口数据双双重返跌势，尤其进口降幅达10.9%，显示在4月份国际大宗商品价格一度回升的背景下，中国内需疲弱的态势超出预期，或令一季度中国优于预期的宏观数据发布后市场的乐观情绪出现降温。

--中国贸易：国务院发文促进外贸回稳向好，将调整完善出口退税政策

中国国务院发布促进外贸回稳向好的若干意见称，将大力支持外贸企业融资，进一步提高贸易便利化水平，调整完善出口退税政策，支持中西部地区加工贸易发展，并实行积极的进口政策，重点支持先进设备、先进技术进口。

--中国数据：4月CPI同比涨幅平稳PPI跌幅缩窄，货币政策暂处“观察期”

中国4月居民消费价格指数(CPI)涨幅略低于市场预期，蔬菜价格开始回落及猪肉价格涨幅趋缓，预示未来食品型通胀压力逐渐减弱；工业生产者出厂价格指数(PPI)受大宗商品价格上升影响，同比跌幅料进一步收窄。

--《市场观察》中国经济L型走势下的调控反转预期

中国经济一季度小周期回暖，在权威人士L型经济的基本面判断之后，债务刺激下的加杠杆模式逐渐得到修正，中国金融市场的货币和信用环境也有望逆转，从一季度的紧货币+宽信用，向紧信用+宽货币组合过渡。

--中国财政：7月1日资源税改革全面推进，矿产资源税从价计征--财政部

继今年5月1日全面实行“营（业税）改增（值税）”后，中国又宣布将于今年7月1日起全面推进资源税改革，明确扩大资源税征收范围，先在河北省开展水资源税试点，条件成熟后推广到全国，并授权地方政府对森林、草场、滩涂等，凡具备征税条件的可上报国务院批准后征收资源税。

--《财经洞察》高层把脉中国经济切中要害，“怎么做”最关键

在中国越来越重视宏观调控预期管理的大背景下，通过权威人士在人民日报的自问自答来传递政府对中国经济的把脉结果和政策方向，以引导市场预期已然是驾轻就熟之举。

--中国数据：4月FDI同比增速放缓至6%，前四月增4.8%--商务部

中国商务部公布，4月全国实际使用外资金额（FDI）625.7亿元人民币（未含银行、证券、保险领域数据），同比增速放缓至6%；1-4月FDI累计达2,867.8亿元（折453亿美元），同比增4.8%。

--中国财政：4月财政收入加快增长，持续受益于房地产回暖--财政部

中国4月财政收入继续受益于楼市回暖而加速增长，同比增速较前月高逾一倍，不过考虑到经济下行压力仍存在，财政增收基础并不牢固。

--《焦点》中国简化海外投资审批法规，为并购热添薪加柴

关于规模庞大且具敏感性的海外并购，中国正打算取消需要经过国务院批准的规定，同时也将允许多家中国企业同时竞购同一标的，此举可望进一步促进已然屡创纪录的中国企业海外收购。

--《焦点》中国油气行业改革正悄然进行

中国可能不会对能源国企巨头采取爆炸式改革，但中国正在悄然采取的一系列试验性、渐进式的措施，仍可能使这一对经济至关重要的领域发生深远变化。

【金融】

--中国金融：监管层要求部分城商行暂停新发分级型理财产品--消息

中国政府力推去杠杆和不断暴露的债券违约风险，加大了银行理财资金的安全隐患。三位消息人士透露，中国银监会近期向部分城市商业银行进行窗口指导，要求其停止新发分级型理财产品。

--中国金融：一季末商业银行不良率续升至1.75%，拨备覆盖率175.03%--银监会

中国银监会公布监管统计数据显示，今年一季度末，商业银行不良贷款率继续上升至1.75%，而风险抵补指标的拨备覆盖率继续下降至175.03%。

--中韩金融：韩国财长称人民币-韩元上海直接交易市场将于6月成立

韩国企划财政部长官柳一镐表示，计划在上海成立的人民币-韩元直接交易市场，将在6月设立。

--《焦点》借企业海外扩张与债市繁荣东风，中资银行跻身亚洲DCM市场榜首

在中国企业债市场繁荣和公司融资需求增长的推动下，中资银行首次雄踞亚洲债券承销市场的榜首。

--中国金融：一季度金融机构对外直接投资净流出环比降逾七成--外管局

中国国家外汇管理局称，今年一季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入5.36亿美元，较去年四季度的1.68亿美元大增逾两倍；而同期中国境内金融机构对外直接投资净流出环比大降逾七成

【固定收益】

--《分析》流动性无忧中国央行淡静旁观，稳定应是近期政策主基调

流动性无忧，中国央行公开市场连续第三周实现净回笼，未到期逆回购余额也逐步回落。不论是从官方权威人士表态，还是资金面自身要求，短期内难见货币政策进一步放松，维持稳定有望成为主基调。

--中国债市：商业银行4月债券托管增逾8,000亿，地方债仍担纲主力--中债登

中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示，4月债券托管量增加1.19万亿元人民币，期末债券托管余额为37.78万亿元。其中商业银行当月增持量继续上升，至8,086亿元，占总增量比例升至三分之二左右。

--中国信用债：中铁物资称尽最大努力保障债务融资工具到期正常兑付

此前所发债券限制交易的中国铁路物资股份有限公司公告，将尽最大努力保障公司债务融资工具到期正常兑付。同时发布的将于5月17日到期的一期超短期融兑付公告，也为事件的解决带来了曙光。

--中国新债：农发行今年发债规模将同比增逾七成，并会尝试私募定向发行

中国三大政策性银行之一的农业发展银行表示，今年境内债券计划发行量将突破1.5万亿元人民币，同时该行亦计划未来尝试私募和定向等创新发行方式。这意味着该行2016年债券发行规模有望同比增长超过七成。

--中国信用债：5月首周17只短融、中票等取消或推迟发行，共计173亿元

5月首周（5月3日-6日）中国信用债市场仍有不少发行人取消或推迟发行，共涉及17只短融、超短融及中票，总规模合计173亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：CFETS人民币汇率三个篮子指数均续创下纪录新低

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(5月6日)的人民币汇率指数为96.61，较前周下跌0.53%，较2014年底下跌3.39%，为连续第六周创纪录新低。

--《焦点》点心债成本昂贵且环境艰难，发债方审慎试探水温

一些企业正在准备进入离岸人民币债券市场筹资，为本季到期的债务进行再融资，这些企业所面临的将是一个愈来愈对人民币信心动摇的市场。继2015年离岸人民币债券发行量下滑之后，本季将是对投资人买兴的最大考验。

【证券/行业】

--中国证券：证监会严控定向增发，跨界游戏影视等四产业被禁--财新

财新网报导引述知情人士的话称，证监会已经部分叫停上市公司跨界定向增发，涉及互联网金融、游戏、影视、VR（虚拟现实）四个行业。同时，这四个行业的并购重组和再融资也被叫停。

--中国股市：“国家队”短期干预应减少，不宜频繁高抛低吸--经济参考报

中国官方媒体新华社旗下经济参考报头版刊登评论称，从市场的长期健康发展来看，“国家队”对于A股市场的短期干预应当尽可能减少，只有在市场发生剧烈变化时才可出手，频繁的“高抛低吸”更是不可取。

--《焦点》中概股回归热潮突遭政策冷风，证监会模糊表态预示窗口指导

近期热炒壳资源及中概股回归不断升温，已成为中国资本市场的热门话题。不过随着上周市场传言的蔓延和中国证监会随后的模糊表态，为如火如荼的回归热潮泼了冷水，相关概念股也成了“烫手的山竽”短线被纷纷抛售。

--《市场热谈》中资企业作别香港股市，回归大陆

随着中国首富王健林准备让他的主要商业地产公司从香港退市，银行业人士预计将有更多中资企业回归大陆。中资企业在香港交易所上市的股票价格远低于在大陆上市的股票。

--香港个股：大连万达集团重新考虑万达商业私有化计划--消息

两名熟知内情的消息人士称，大连万达集团正重新考虑万达商业的私有化计划，因对中国对股票上市的审批趋严感到不安，且对于股东是否批准私有化的价格也不确定。

--路透专访：中资海外并购热潮汹涌，中金借势扩大并购业务--高层

今年一季度中资跨境并购井喷，单季金额已接近去年全年，中国知名投行--中金公司参与了多个大型并购案，与高盛、瑞银等国际大投行比肩。中金投行并购主管表示，看好未来中企跨境并购潮给中资投行带来的机会。(完)