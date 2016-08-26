中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(8月22日-26日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：多举措降低实体经济成本，三年左右合理下降企业综合成本--国务院

中国国务院称，推出多举措降低实体经济企业成本工作，目标是经过1-2年努力，降低实体经济企业成本工作取得初步成效，3年左右使实体经济企业综合成本合理下降，盈利能力较为明显增强。要大力发展股权融资，合理扩大债券市场规模；支持有发展潜力的实体经济企业之间债权转股权。

--中国经济：制定国家强制标准并加强监管，促进消费品标准和质量提升--国务院

中国国务院常务会议称，将通过制定国家强制标准、加强创新标准和质量监管、建立消费品生产经营负面清单管理制度等方式，促进消费品标准和质量提升，增加“中国制造”有效供给，满足消费升级需求。

--中国经济：保持流动性合理充裕,进一步引导利率下行空间仍很大--发改委

中国国家发展和改革委员会网站周五刊登文章称，虽然中国企业融资成本较高有风险溢价较高的因素，但进一步引导利率下行空间依然很大，政策仍须在此进一步着力，要保持流动性合理充裕。

--中国经济：研究制定互联网市场准入负面清单，深化创业板改革--发改委

中国国家发展和改革委员会表示，将推进“互联网+政务服务”，研究制定互联网市场准入负面清单，同时运用好国家新兴产业创业投资引导基金和中小企业发展基金，强化知识产权质押融资，深化创业板改革。

--中国政策:免征科技企业孵化器房产税,光伏发电企业增值税优惠继续

中国财政部发布通知，对科技企业孵化器企业实行税收优惠，免征三年房产税和城镇土地使用税，并继续对光伏发电实行增值税优惠政策，实行增值税即征即退50%的优惠。

--中国经济：9月1日起在全国范围内取消加工贸易业务审批--商务部

中国商务部、海关总署两部委称，自今年9月1日起在全国范围内取消加工贸易业务审批，建立健全事中事后监管机制。

--《财经洞察》中国推中央与地方财权事权划分改革，框架易搭实操艰难

在中国现阶段涉足深水领域的改革中，财税改革因涉及面广，改革方案既要考虑专业性又要兼顾社会性毫无疑问是最难的；其中中央和地方财权事权划分的改革，又因涉及国家治理结构方方面面的重新架构，更是难中之难。

--中国经济：8月后M2料逐渐上升，同比增速或接近12%--央行官员

中国央行调查统计司司长盛松成表示，7月末M2(广义货币供应量)增速10.2%比较少，但预计8月以后M2会逐渐上升，同比增速超过11%，甚至可能接近12%左右。M2短期波动较大，不能单单从M2的变化来判断整个社会的流动性情况，还要观察社会融资规模等指标。

--中国国企：中国建材和中国中材集团经国务院批准实施重组--国资委

中国国资委表示，经报国务院批准，中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团公司实施重组。

--中国经济：加大重大工程推进力度，不再审批项目建议书--发改委

中国国家发展和改革委员会副主任胡祖才表示，要加大对国家“十三五”（2016-2020年）规划纲要165项重大工程项目实施推进力度，下一步要细化实施方案，加大前期工作力度。

--中国经济：截止7月底有619个公开推介PPP项目签约，总投资逾万亿元--发改委

中国国家发展和改革委员会称，截至2016年7月底，发改委建立的政府和社会资本合作（PPP）项目库中两批公开推介的项目，已有619个项目签约，总投资1万亿19.1亿元人民币。

--中国债市：将完善央企债务风险动态监测机制，防止发生债券违约--国资委

中国国务院国有资产监督管理委员会表示，国资委将进一步完善中央企业债务风险动态监测机制，对近三个月即将到期的债券进行重点监控，逐笔分析，及时预警，积极应对，防止发生债券违约，自觉维护国家金融市场稳定。

【金融】

--中国金融：央行要求大行合理搭配资金融出期限，明确政策基调未改--消息

熟悉情况的两位消息人士周三晚间对路透表示，中国央行当日就流动性管理问题召集主要大型银行开会，要求大行合理搭配资金的融出期限，防止融出资金的期限过于集中；央行并明确今年以来的货币政策总基调不会改变。周四政策显然已取得效果，大行的出资期限普遍倾向于七天及以上品种，隔夜供给仍然不足。

--中国央行：保持充足流动性，七天逆回购利率有向政策利率发展苗头--副行长

中国央行副行长易纲周五称，公开市场七天期逆回购将继续，而14天期给市场多了一个选择，未来会保持市场充足流动性；此外，七天逆回购利率有向着政策利率发展的苗头。

--《综述》中国网贷监管趋严加速行业洗牌，借贷限额促平台重调业务结构

在经过八个月的征求意见后，中国网贷监管细则正式出台。中国银监会周三发布网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法，明确中央监管部门和地方政府的“双负责”制、强调网贷平台经营应以小额分散为主并明确借贷限额，并禁止开展类资产证券化等形式的债权转让。

--中国金融：银行业金融机构7月末总资产212.7万亿元，同比升14.5%--银监会

中国银监员会公布，中国银行业金融机构7月末境内总资产212.7万亿元人民币，同比上升14.5%；其中商业银行总资产为164.4万亿元，同比增长12.4%。

--中国金融：二季度末信托业资产规模增8.95%，进入个位数增长时代--协会

中国信托业协会称，截至今年二季度末，信托全行业管理的信托资产规模为17.29万亿元人民币，同比增长8.95%，这是自2010年以来信托资产同比增速首次跌破两位数增长，步入“个位数”增长时代。

--中国金融：1-7月原保险保费收入同比增长35%至20,830.47亿元--保监会

中国保险监督管理委员会公布，1-7月中国原保险保费收入20,830.47亿元人民币，同比增长35.41%，同期资金运用余额较年初增长12.38%。

【固定收益】

--中国债市：合理扩大债券市场规模，统一信用债发行准入标准--国务院

中国国务院在最新发布的“降低实体经济企业成本工作方案”中表示，要合理扩大债券市场规模，改革完善公司信用类债券发行管理制度；在投资者分类趋同的原则下，分别统一公司信用类债券市场发行准入标准和审核规则。

--《分析》14天逆回购重出江湖剑指降杠杆，中国央行料仍慎用降准利器

时隔半年中国央行公开市场重启14天期逆回购，本周净投放规模大增至3,100亿元。在现有七天期逆回购品种基本可满足需求情况下，此举被解读为通过拉长资金供给期限，引导市场降低杠杆，并进一步巩固包括逆回购、MLF(中期借贷便利)等市场化利率的指引地位。

--中国新债：世界银行下周三将在银行间债市发5亿SDR计价债券，期限三年

世界银行（国际复兴开发银行）周五公告称，将于下周三（31日）在中国银行间债市簿记建档发行5亿特别提款权（SDR）计价债券，期限三年，募集资金净额将用于发行人的一般运营用途；此亦为首只以人民币进行结算的SDR债券。

--《市场洞察》中国债市短期承压，但主因非央行

当从市场上借钱的成本逐渐高于从中国央行借钱的成本之时，当然是从央行处借钱；当资金拆借期限高度集中在隔夜，央行在借出钱的同时，顺势拉长投放流动性的久期，这或许就是当前中国银行间市场正在发生的事情。

--中国金融：NAFMII接受中信建投证券CRMW创设登记，为逾五年来首次

中国银行间市场交易商协会（NAFMII）日前刊登信用风险缓释凭证（CRMW）创设登记通知书，决定接受中信建投证券2016年第一期信用风险缓释凭证创设登记，该凭证名义本金8亿元人民币，期限4.91年；这将是该协会逾五年来首次重启CRMW产品登记。

【外汇】

--离岸人民币：人民币在南非的支付使用量过去两年增逾一倍--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周三称，人民币在南非的支付使用量在过去12个月内增长65%，而在过去两年中则增长112%。这让南非在人民币使用量的排名从2014年7月的第30位上升为2016年7月的第24位。

--中国外汇：第六批境外央行类机构进入中国银行间外汇市场--货币网

据中国外汇交易中心公告，第六批境外央行类机构进入中国银行间外汇市场，包括非洲开发银行、非洲开发基金、斯洛伐克国家银行和多边投资担保机构。这四家机构均于2016年8月22日获批成为中国银行间外汇市场会员。

--中国外汇：外汇交易中心新增人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率

中国外汇交易中心官方网站称，自8月25日起开始每天两次公布人民币对欧元、日圆和英镑参考汇率；人民币将于今年10月起正式纳入国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）。

【证券/行业】

--中国证券：深港通确保年内开通，主要规则近期将公开征求意见--深交所

中国深圳交易所周四称，将确保年内开通深港通，深交所等四方已完成主要规则制订工作，拟于近期向市场公开征求意见。

--中国金融：保监会否认市场有关6,000亿万能险将撤出A股传言

中国保监会周四称，市场上有关“6000亿万能险将陆续撤出A股”的传言不实。保监会将进一步强化人身保险产品的保障功能，引导行业发展风险保障和长期养老储蓄类产品，集聚长期保险资金。

--《焦点》沪港深基金今年扎堆发行，港股估值洼地吸引中国资本借道投资

深港通实施方案上周获国务院批准的消息虽未引起A股市场很大波澜，不过大量中国基金公司早已沿着沪港通渠道前往香港市场掘金，今年来国内沪港深基金发行速度明显加快。

--中国证券：中国资本市场运行稳定，有很强的管控风险能力--证监会副主席

中国证监会副主席方星海日前称，中国资本市场运行稳定，有很强的管控风险能力。未来将逐步提高对外开放水平，与国际市场协同发展，在中国经济转型中发挥更重要的作用。

--路透专访：娱乐和体育公司是万达集团未来收购目标，预算无上限--董事长

中国大型地产及文化娱乐集团--万达集团董事长王健林表示，娱乐和体育公司是其未来收购目标，若标的合适，万达对收购没有预算上限。他日前接受路透专访时透露，收购六大全球性电影公司中的一家是万达建立电影帝国道路上必须的一步，有两笔与电影产业链有关的投资正在谈判，且都在10亿美元级别以上，预计年内就会有消息。

--中国企业：安邦保险集团计划将寿险业务在香港上市--消息人士

熟悉情况的消息人士对路透表示，中国安邦保险集团计划将寿险业务在香港上市，并已邀请投行在几周内提出方案竞争顾问授权。

--中港股业绩：交行上半年净利近持平，不良资产风险可控但仍处增势

按资产计中国第五大银行--交通银行公布中报显示，上半年净利同比近持平，不良贷款微升。该行高层表示，目前交行不良资产总体风险可控，但仍处于增长态势中。

--中港股业绩：建行上半年净利同比增长1.15%，不良贷款率升至1.63%

以资产计中国第二大银行--中国建设银行公布，今年上半年净利同比微增1.15%；不良贷款率1.63%，较上年末上升0.05个百分点。

--中港个股：中信银行拟发至多400亿A股可转债，与台中信金控交易取消

中国股份制银行--中信银行公告称，公司拟发行不超过400亿元人民币A股可转换公司债券。另外，其与台湾中信金控的认购股份及资产转让的交易取消。

--中港股业绩：中信证券上半年净利降58%，经纪及投资业务明显下滑

相比去年同期，今年上半年中国证券业的收成明显是个“小年”。国内最大券商--中信证券上半年实现净利52.42亿元人民币，同比降57.96%，与此前公布的业绩快报基本一致，公司经纪及投资业务出现明显下滑。

--中港股业绩：中石油上半年净利按年大跌98%，增派中期特别股息

中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气股份有限公司公布，今年上半年净利按年大跌98%，受累于油价下滑，惟公司在维持派息比率45%的基础上，增派中期特别股息。

--港股业绩：中海油上半年净亏损77.4亿元人民币，仍派发中期股息

中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司公布，今年上半年净亏损77.4亿元人民币，符合此前预期，董事会仍建议派发中期股息每股0.12港元。（完）