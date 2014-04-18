第三方支付监管继续加力 银监会发文规范银行与之合作--报载

路透北京4月18日 -中国第三方支付监管继续加力。据《21世纪经济报道》周五报道称，中国银监会联手央行规范银行与与第三方支付业的合作，对客户身份认证、交易限额、赔付责任等方面进行了细化和规范。

报导称，近日下发了"中国银监会中国人民银行关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》“(10号文)。对快捷支付的用途和开通等加强限制，可能对包括余额宝等申购产生影响。

让第三方支付行业担心的是，与央行此前的要求一致，10号文也继续强调收单机构应将交易信息完整发送给银行，包括商户名称、交易时间和地点、交易金额、交易类型和渠道、交易发起方式等。监管规范前此类客户交易信息并不会发送给银行，共享后或降低第三方支付公司的数据价值。