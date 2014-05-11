综述：“宝宝热”引发中国金融创新过度或不足之争

图为江苏南京一家银行的职员在清点钞票。 REUTERS/Sean Yong

* 金融界高层周末聚集北京清华五道口，热议创新及监管等热点

* “宝宝热”助推金融改革，但创新尺度把握官商意见不一

作者 沈燕/张晓翀

路透北京5月11日 -风生水起的互联网金融领域的“宝宝热”们仍在扰动中国金融领域监管者的神经，并由此引发中国金融创新到底是“不足”还是“过度”，以及监管是“过紧”还是“过松”之争。

本周末在北京召开的首届五道口全球金融论坛上，各路金融领域的精英们对此各抒已见，而其见仁见智的意见背后，更彰显出各自所代表的官商不同的职业痕迹。

“要下决心整顿金融同业业务和理财业务。这类业务(产品和业务)层层加水，每个环节都在扒皮，直接推高了社会融资成本，对实体经济生产率的提高毫无帮助，也对资本市场发展产生巨大溢出效应。”中国人民银行副行长刘士余称。

他指出，这很容易把公众带入追逐短期利益的道路上，是把国家经济体系带入赌博心态的短期行为。在这种情况下不太会有人拿钱去买股票，因为股市有风险，买这个通道的理财、同业是稳赚不赔的。

近年来包括互联网金融在内的各类影子银行盛行，各类信托、金融等理财产品亦层出不穷，其高额的收益率不仅让传统的银行业务受到冲击，难以打破的刚性承兑惯例亦其令风险明显加剧。

据统计，截至2013年末，中国体系内影子银行规模达51,651亿元人民币，与2012年末的3万多亿规模相比增速显着。2013年度中国银行理财产品的发行继续保持高速增长，发行数量为56,827款，发行规模约为56.43万亿元，较上年度增长85.87%。

**官方声音：监管应加强**

面对蓬勃的理财产品，其到底算成功的金融创新还是未来可能引爆中国经济的炸药？庞大规模的各种理财产品是否埋有金融隐患？如何看待互联网金融、影子银行等对中国金融改革的影响？

中国银行业监督管理委员会副主席王兆星就表示，中国正处在金融创新重新反思重新调整时期。创新固然可以提高活力效率，但也要有度，在法律法规以及高度控制下进行，反对没有监管缺乏透明，使得金融自我循环的金融证券化。

“在这么多不确定的挑战面前，当今的金融监管者承担最重要的历史使命是，维护金融体系安全、维护金融体系稳健、保护存款人利益。”王兆星称。

这与央行副行长刘士余的观点亦不谋而合。刘士余指出，现在的金融创新有些方面实际上是逃避监管，包括风险拨备、保险资本约束，包括信贷指引，包括税收这些方面，一味地讲究创新，甚至把存款搬家也当成一个简单的创新。

被视为最成功的互联网金融产品之一的余额宝在刘士余的眼中并不认为是金融创新，皆因其对经济结构调整和实体经济都没有什么贡献。

他还提到，目前银行理财一旦出了风险，好像各方面的压力就是叫刚性兑付，这是非常糟糕的一个结果。而有些上市公司也搞所谓的理财，搞所谓上下游的产业链金融服务，也非常值得推敲。“实际上那种理财就是在放高利贷，跟实体公司本身的行为是非常不吻合的。”

此外，类似余额宝等的“宝宝类”金融产品只强调收益，没有对投资者进行风险教育也被央行官员所诟病。

央行支付结算司副司长樊爽文就称，“很多人说以余额宝为代表的互联网金融产品培养了老百姓的理财观念，我不太认同这种说法，因为理财观念不只包括钱生钱的内容，更重要的是风险意识，但宝宝们并没有对投资者进行风险教育。”

他认为，互联网金融与传统金融并没有本质上不同，参与互联网金融应该尊重金融规律，应该怀有敬畏之心而不是娱乐心态。

据国内媒体统计，截至2014年4月有38家基金公司旗下47只货币基金对接各类互联网金融“宝宝”类产品，其中披露一季报的42只总规模已突破万亿，为1.02万亿份，利润合计110.72亿元。虽然与BAT(百度、阿里、腾讯)三巨头合作的货币基金仍走在前面，但银行和其他互联网企业如苏宁、京东等已在尽快赶上。

**来自商界的另一种声音**

相较这些中国金融监管高层强调加强监管，金融创新要有度的凝重谨慎表态，来自银行业、券商及保险等实体经济领域的高层们则表达了不同的意见。

前招商银行(600036.SS)(3968.HK)行长、现任永隆银行董事长马蔚华认为，目前互联网金融对现实的金融份额分流其实没特别大，但是新的互联网金融的很多做法确实有很大启发性，值得传统银行学习。

他表示，互联网金融业受到了监管没到位的帮助。因为对新兴事物监管最初还是扶持的态度，监管松一些就带来了很多空间，也为这几年的快速发展创造了条件。

阳光保险集团董事长张维功亦直言，“在金融领域从来没有任何一件新的事物达到互联网金融如此的热度，我们知道金融的本质是货币和信用，互联网精神是平等、开放、协作和分享。为什么这两个事情碰到一块这么热，无非是现在逐步强势的互联网一定要涉足经济的制高点。无非是我们的金融业还不是那么平等和开放。”

中信证券(600030.SS)董事长王东明则尖锐地指出，现在大量影子银行的出现说明资金不愿进入实体经济了，更多的人去放高利贷。“金融政策的制定者要好好反思下，为什么那么多人都不愿意做实体经济了，实体经济越来越萎缩，相反金融越来越膨胀。”

他分析指出，从中国三十多年改革开放的历史来看，金融机构服务的能力现在越来越弱，大量的资金是被沉淀和浪费掉。而改革就是要通过政府的简政放权，打通资金供求双方的通道，让市场的资金真正流向实体经济。（完）

(审校 林高丽)

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