“金十条”开出化解中国特色债务困局的处方--宏源

路透香港7月8日 - 中国国务院日前发布关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见（简称金十条）。宏源证券认为，金十条核心是解决企业部门去高债务杠杆率问题，通过盘活存量、用好增量、优化金融资源配置四路径来化解中国企业部门债务困局；但长期来看，对金融抑制的放松将导致金融部门的风险偏好的提升。

宏源证券固定收益研究主管邓海清在最新报告中认为，中国债务困局主要表现为“总量安全边际空间大，分布极其不均匀”。总量方面，中国总债务占GDP比例远低于日本、英国等发达国家，处于较低水平；但分布方面存在“三个不均匀”：企业部门债务水平独占鳌头、上游行业高于中下游，国有企业高于民营企业、时间上债务期限错配，空间上区域分布不均。

“李克强经济学货币政策的核心是‘盘活存量，用好增量，优化金融资源配置’。从全局来看，‘继续执行稳健的货币政策，合理保持货币信贷总量’，表明政府对中国整体债务水平基本认可。”邓海清表示。

针对债务分布的“三个不均匀”，邓海清认为，新一届政府已提出了四大解决路径：用居民、政府、金融部门加杠杆对冲企业部门降债务杠杆压力。对居民部门是鼓励消费升级，对政府部门则用结构性减税、高新技术补贴、放松管制。通过资产证券化等金融创新将企业部门债务转移到居民、政府、或金融部门是实现债务再平衡。

路径二则是结构化金融政策，鼓励优质企业加速并购重组重构行业生态；路径三则是支持企业走出去全球化布局消化过剩产能；路径四为扩大金融业开放，用民间资本银行破解民营企业和中小企业融资难，鼓励民营资本进入金融业。

报告称，“金十条”促使目前超低信用利差或由收敛转向扩大。从长期来看，对金融抑制的放松将导致金融部门的风险偏好的提升；但从中短期来看，信用利差将扩大。

“从供需来看，‘金十条’明确指出将扩大小微企业的融资渠道，因此高风险债券供给必然上升，而监管层对需求方的风险偏好的抑制将导致高风险债券需求弱于供给；此外企业部门加速去杠杆，银行对产能过剩行业收缩资金支持，地方政府再次托底的能力受限，可能会造成下半年出现实质性违约，这将造成信用风险溢价上升，信用利差扩大。”邓海清表示。(完)

(发稿 赵红梅; 审校 张喜良)

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