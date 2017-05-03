将中国股票市场短期波动完全归咎于严格监管是以偏概全--金融时报

沪综指早盘下跌逾1% 穆迪调降中国评级令市场不安
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透北京5月3日 - 近期中国股市经历一波快速调整，金融时报周三在头版发表评论称，将股票市场的短期波动完全归咎于相关部门的严格监管，显然是以偏概全。最近的金融监管目的是防范和化解金融风险，遏制金融市场乱象，莫让市场短期波动，成为影响监管进一步强化的障碍。
评论指出，加强金融监管，是各监管部门的职责所在。对于资本市场乃至整个金融市场的种种乱象，监管当局就是要坚持底线思维，重典治乱、猛药去疴，果断出手，继续提升监管能力。
股票市场一下跌，证监会就会被推上风口浪尖，这似乎已经成为A股市场过去20多年的常态。上证指数在最近10个交易日内下跌了5%左右，部分个股跌幅较大。
“批评者的逻辑之一,就是股市的短期下跌归咎于监管重拳。对此,我们不敢苟同。”金融时报表示。
评论称，股票市场走势是多重因素的综合反映，既有对宏观经济走向的预期，也受中观行业发展影响，还是微观公司业绩的体现。“将股票市场的短期波动完全归咎于相关部门的严格监管，显然是以偏概全。”
金融时报指出，客观上说，近期相关部门推出的一系列金融监管举措，的确会对股票市场形成一定影响，但投资者对此无需反应过度。评论援引某研究称，在不同金融市场间,本轮银行业监管的影响依次为债券市场、信用市场、股票市场。股市真正涉及到的资金约为500-1,000亿元，且整改会留有时间缓冲，实质影响甚微，因此，股价短期或已反应过度。
而从证监会的一系列监管举措看，不管是打击内幕交易、“顶格”处罚违法违规者，还是遏制忽悠式重组，其出发点与落脚点都在于维护资本市场秩序，打击金融乱象，促进资本市场长期稳定健康发展。
比如，近期西部证券因为忽悠式重组，被暂停保荐资格；九好集团因虚增收入、虚构银行存款等而被罚款439万元；对唐汉博等操纵市场的违法当事人罚没款合计逾12亿元；对前股票发行审核委员会兼职委员冯小树突击入股案，除了没收冯小树违法所得2.48亿元外，还顶格处以2.51亿元罚款。
“应当说,不管是推动金融稳步去杠杆的举措,还是加强市场监管的系列重拳,目的均是防范和化解金融风险,遏制金融市场乱象,促进金融业健康稳定发展。”文章称。
对此，包括投资者在内的市场参与各方应有清醒认识。风物长宜放眼量。“莫让市场短期波动,成为影响监管进一步强化的障碍。”文章称。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
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