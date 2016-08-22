中国宜考虑建立统一的金融行业执业操守监管机构--专家

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海8月21日 - 前中国证监会首席顾问梁定邦周六表示，中国金融发展速度远超金融监管完善速度，投资者保护等仍面临稳定，监管层宜考虑一个“统一金融行业执业操守的监管机构”，并重新监视所有金融法律确保它们实在“与时俱进”。
他在CFA中国在上海举行的“2016中国投资峰会--转型中国”的演讲中并指出，并不主张大金融监管模式，因为当前中国的监管法律依旧有较多漏洞，应先考虑把漏洞补全，然后再考虑结构问题。
对于去年的股灾，梁定邦表示，“我们国家的金融机构，包括央行都没有全面一套金融互动的信息，因此出了这么大的问题。”
IMF《协议第四条2015报告》曾指出，中国金融监管制度缺乏有效的系统性风险的预警制度。随后中国监管层推行MPA（宏观审慎评估体系）。
梁定邦并指出，“现在（就算）降准（也）不是全面降准，看哪家银行本身，你本身银行风险管理好不好，就可以拿回多少准备金。真要做这个东西，你需要搜集很多东西，但是我们现在很欠缺这个机制。”
他还称，中国现在金融法律本身都是90年代的金融法律，很多金融法律很粗，包括商业银行法、金融法、证券法都是很粗，之前是国企为主，现在是民营比重不低，另外很多金融生态都是相通的，分业经营的监管模式已经不能满足市场的需求。
“我们现在的法律仍是以国有单位（为对象），还是分业经营，但现在市场远远超过它。现在问题是，需要把我们法律重新理过，这个是大工程。”梁定邦称。
在投资者保护方面，他指出，目前销售的金融产品中都没有把基础概念放在金融法律里面，对销售方而言，也没有相应的行为操守或者守则。
他称，“问题不是（一行三会）并不并起来的问题，其实并起来并不解决问题，还是要从法律方面搞清楚每一个盲点，没有照顾到的问题，给它予以照顾，然后再看结构。”（完）
(发稿 张金栋; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。