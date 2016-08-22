中国宜考虑建立统一的金融行业执业操守监管机构--专家

路透上海8月21日 - 前中国证监会首席顾问梁定邦周六表示，中国金融发展速度远超金融监管完善速度，投资者保护等仍面临稳定，监管层宜考虑一个“统一金融行业执业操守的监管机构”，并重新监视所有金融法律确保它们实在“与时俱进”。

他在CFA中国在上海举行的“2016中国投资峰会--转型中国”的演讲中并指出，并不主张大金融监管模式，因为当前中国的监管法律依旧有较多漏洞，应先考虑把漏洞补全，然后再考虑结构问题。

对于去年的股灾，梁定邦表示，“我们国家的金融机构，包括央行都没有全面一套金融互动的信息，因此出了这么大的问题。”

IMF《协议第四条2015报告》曾指出，中国金融监管制度缺乏有效的系统性风险的预警制度。随后中国监管层推行MPA（宏观审慎评估体系）。

梁定邦并指出，“现在（就算）降准（也）不是全面降准，看哪家银行本身，你本身银行风险管理好不好，就可以拿回多少准备金。真要做这个东西，你需要搜集很多东西，但是我们现在很欠缺这个机制。”

他还称，中国现在金融法律本身都是90年代的金融法律，很多金融法律很粗，包括商业银行法、金融法、证券法都是很粗，之前是国企为主，现在是民营比重不低，另外很多金融生态都是相通的，分业经营的监管模式已经不能满足市场的需求。

“我们现在的法律仍是以国有单位（为对象），还是分业经营，但现在市场远远超过它。现在问题是，需要把我们法律重新理过，这个是大工程。”梁定邦称。

在投资者保护方面，他指出，目前销售的金融产品中都没有把基础概念放在金融法律里面，对销售方而言，也没有相应的行为操守或者守则。

他称，“问题不是（一行三会）并不并起来的问题，其实并起来并不解决问题，还是要从法律方面搞清楚每一个盲点，没有照顾到的问题，给它予以照顾，然后再看结构。”（完）