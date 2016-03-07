中国金融监管改革可先合并三会 银行处置不良可实施债转股--政协委员

路透北京3月7日 - 中国全国政协委员、前东方资产管理公司总裁梅兴保周一指出，金融行业监管体制需要进行改革，而改革的路径可以从合并三会入手；在不良资产处置方面，银行可在重点领域实施债转股。

他在全国两会期间政协经济组讨论间隙表示，现在一些金融行业的问题已经揭示出监管体制不能分割，必须进行金融监管体制改革，如大型银行、金控集团就要统一监管。

对于改革的路径，他认为，金融大部制改革应该先简政放权，先放掉不需要审批的事项，再进行合并；可以先将三个监管部门合并，然后考虑进一步实施一行三会“大统一”；此外，金融业混业经营也需要统一的监管。

谈及金融混业经营，全国政协委员、银监会原副主席蔡鄂生对路透表示，其实金融混业经营趋势已经明朗，混业经营事实上已经在突破；此外，“十三五”规划也提出金融业综合经营的问题，但也不意味会全放开。

对于不良资产处置，梅兴保建议，经济下行期，银行不要看到产能过剩就过度追债，可以用拨备核销一部分，监管考核也可以宽容一点，要支持帮助优势企业兼并重组，减少破产；对于困难大的企业，也可以实施重点地区的债转股政策，降低企业的资产负债率，提高企业信用。

“虽然现在很多国有银行上市了，不过我们还有政策性银行。”他称。

他并称，不良资产证券化不一定是主要的处置不良资产的方式，不良处置上债务重组、并购重组的方式还是主要的。

对于目前参与不良债权处置的互联网公司，他称其更多是作为中介拓展不良处置的渠道，撮合供需双方，但互联网公司在不良处置上缺乏手段和专业队伍。（完）