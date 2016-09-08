综述：中国8月末外储创近五年新低 资本外流警报未除但威胁渐弱

作者 李文科/陈杨

路透北京9月7日 - 中国外汇储备下滑往往被看作资本外流的一个重要指标，而最新数据显示中国8月末外储一举跌破3.19万亿美元，创近五年新低。分析人士认为，结售汇逆差应是当月外储下降主因，考虑到美联储加息预期仍在，中国资本外流的威胁仍在，但和去年相比则正在减弱。

他们指出，中国汇改成效显现，人民币贬值预期下的短期资本流出规模减弱，且企业去美元债务的资产负债调整周期亦已到尾声；虽然仍有美元加息预期等外围干扰因素，但对于中国而言，资本外流的威胁正在减弱，甚至不排除9、10月外储回升的可能。

“外储在今年后续时间或延续小幅变化态势，...随着人民币汇率双向波动常态化，以及外汇储备变动幅度持续减少，市场对外储大幅流失的担忧开始降低。”国金证券大类资产配置资深分析师徐阳称。

他并认为，外储大幅变化的概率下降。随着中国经济增长再平衡进程的进一步推进，中国经济增长表现出进一步稳定态势，市场对中国经济硬着陆的担忧下降。

另一方面，全球经济复苏乏力，外部需求不稳定，政治经济不确定性升温，令资本大幅流出中国的概率也在下降。

中国央行周三公布，8月末中国外汇储备为31,851.67亿美元，创2011年12月以来新低；环比减少158.9亿美元，为连续两个月下降。

交通银行金融研究中心高级研究员刘健指出，8月上中旬，人民币保持稳定，但中下旬贬值压力再度加大，并再次考验6.7元关口。尽管在央行引导下企稳，但贬值预期影响下，企业消极结汇，购汇热情不减，结售汇逆差应该是外储再度下降的主要原因。

他亦强调，未来外储变动可能受结售汇格局、汇率波动因素影响较大，9月-10月外汇储备或许有好转基础。

央行同时公布，以SDR(特别提款权)计值的8月末外汇储备为22,843.5亿SDR，较上月减少129.81亿SDR；上月为增加60.38亿SDR。8月末官方储备资产中黄金储备为771.75亿美元，环比减少17.15亿美元；以盎司计，8月末黄金储备为5,895万盎司，7月末为5,879万盎司。

中国2015年外汇储备下降逾13%，其中12月单月下降额逾千亿美元创历史记录。分析人士指出，12月外储下降可能与资本外流规模加大有关。外储自今年3月起重现环比增长，终结连四月跌势，但之后再呈震荡下跌走势。

**资本外流警报未解除，但程度减弱**

从数据看，中国外储规模自2014年中旬达到近4万亿美元的顶峰后逆转，去年下半年，尤其是811汇改之后，外储规模大幅缩水一度引发资本大规模外逃的忧虑。

但今年以来，随着人民币汇率形成机制日渐透明，央行在多措并举稳定人民币汇率预期的同时，推出系列扩流入控流出举措，更值得一提的是，央行还通过掉期市场用“时间换空间”缓解外储大幅下降。数据显示，今年至今外储规模仅减少4%。

“（资本外流）警报未解除，威胁还存在，但和去年比应该在减弱，”刘健称.

他指出，央行预期管理下，人民币贬值预期下亦有阶段性升值，包括获利热钱在内的短期资本该走的已走得差不多，未来影响将减弱；另一方面，企业资产负债调整已近两年，未来影响也在减弱，9、10月或许有好转基础。

虽然日前召开的G20(20国集团)杭州峰会重申避免汇率竞争性贬值，中国高层亦反复强调人民币汇率将维持基本稳定，但考虑到美联储加息预期时强时弱，人民币贬值预期短期难以消散，中国资本外流的威胁仍高悬于顶，而监管层对此亦不会放松。

招商银行资管高级分析师刘东亮表示，实际上8月非美货币强势，欧元、日圆都在升值，估值角度会对外储带来正面作用，因此真实的资本流出压力会比数据显示的更大。预计随着四季度美联储加息时点的临近，中国资本外流压力还会有所加大，外储存在继续下降的可能。

刘健也指出，尤其是8月下旬，美联储官员鹰派言论，美联储加息预期升温，带来人民币快速贬值。有些企业倾向于认为阶段性的人民币升值是暂时的，贬值却是长期的，人民币升值甚至会被认为是购汇良机。

实际上，中国究竟需要多少外汇储备，没有标准答案，业界对此亦有争论。国家发改委一专家此前提出中国只需要2万亿美元外储的“外储过剩说”亦一度引发市场热谈。

国家发改委国际合作中心首席经济学家万喆曾撰文指出，当前中国外汇储备处于过剩状态，新时期可在其他政策的配合下考虑为外汇储备适度松绑，可将短中期目标定位不低于2万亿美元。（完）