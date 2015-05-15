金融风险总体可控 千方百计降低社会融资成本--马凯

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京5月15日 - 中国国务院副总理马凯表示，金融风险总体可控，要多措并举服务实体经济，千方百计降低社会融资成本。并强调稳健的货币政策要根据经济形势变化，更加注重松紧适度。
新华社周五引述马凯在上海调研金融工作时的讲话称，要加强流动性管理，保持货币信贷及社会融资规模合理增长；优化信贷结构，提高贷款审批和发放效率，保障铁路、水利、战略新兴产业等国家重点建设项目资金投放,加大对小微企业、“三农”、科技创新型企业等薄弱环节的金融支持.
“对在结构调整过程中有市场前景、有订单但存在暂时困难的企业，不能简单地抽贷、停贷，要采取积极措施帮助企业渡过难关。”马凯称。
马凯并要求，进一步清理和规范金融服务收费项目，降低过高的收费标准。同时，加快发展多层次资本市场，运用互联网、大数据、云计算等新技术，创新金融产品，为大众创业、万众创新提供多元化金融服务。
他并称，金融风险具有复杂性、隐蔽性、突发性、传染性和长期性。要牢固树立底线思维，严厉打击非法集资等金融犯罪活动，坚决守住不发生系统性区域性金融风险的底线。（完）
(发稿 李铮; 审校 沈燕/黄凯)
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路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。