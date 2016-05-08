中国央行：继续实施稳健货币政策 保持货币金融环境稳健和中性适度（更新版）

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路透上海5月7日 - 中国央行周五晚发布一季度货币政策执行报告称，将继续实施稳健的货币政策，保持灵活适度，适时预调微调，增强针对性和有效性；灵活运用各种货币政策工具，从量价两个方面保持货币金融环境的稳健和中性适度。

央行网站刊登的报告称，要综合运用货币政策工具，优化政策组合，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长。完善中央银行抵押品管理框架，调节好流动性和市场利率水平，促进货币市场稳定，加强和改善宏观审慎管理，组织实施好宏观审慎评估。

对于宏观经济，央行认为，未来较长一段时期，全球经济仍将处在再平衡调整期。中国经济也正处在结构调整和推进供给侧结构性改革的进程中。虽然面临不少问题和挑战，但中国经济持续增长的基本面没有改变。

“韧性好、潜力足、回旋空间大的特质没有改变，新型城镇化仍有很大潜力，随着改革红利不断释放，中国经济有望继续保持中高速增长。”报告称，而从价格形势看，物价涨幅有所上升，未来变化还须关注。

央行称，将继续优化流动性的投向和结构，发挥好信贷政策支持再贷款、再贴现和抵押补充贷款政策的作用，强化信贷政策定向结构性调整功能，引导金融机构优化信贷结构。

报告显示，3月末金融机构超额准备金率为2.0%，较去年底的2.1%略降；3月非金融企业及其他部门贷款加权平均利率为5.30%，比上年12月上升0.03个百分点，同比回落1.26个百分点。

同时要进一步推进利率市场化形成机制改革。继续培育市场基准利率和收益率曲线，不断健全市场化的利率形成机制。探索利率走廊机制，增强利率调控能力，理顺央行政策利率向金融市场乃至实体经济传导的机制。

要进一步完善人民币汇率市场化形成机制，加大市场决定汇率的力度，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定。

同时要加快发展外汇市场，坚持金融服务实体经济的原则，为基于实需原则的进出口企业提供汇率风险管理服务。支持人民币在跨境贸易和投资中的使用，稳步拓宽人民币流出和回流渠道。推进人民币对其他货币直接交易市场发展，更好地为人民币的跨境使用服务。密切关注国际形势变化对资本流动的影响，完善对跨境资本流动的宏观审慎管理。

央行并指出，完善宏观审慎政策框架，有效防范和化解系统性金融风险，切实维护金融体系稳定。进一步加强金融风险监测和重点领域风险排查，关注实体经济特别是产能过剩行业、房地产、地方政府性债务等领域风险。加强对企业债务风险、银行信贷资产质量、互联网金融、民间融资及非法集资、跨境资金流动等领域的风险监测分析。

深化资本市场体制机制改革，促进资本市场稳定健康发展。开展互联网金融风险专项整治，规范民间融资，加大非法集资打击力度。妥善处理风险案件，坚决遏制非法集资蔓延势头，守住不发生系统性和区域性风险的底线。

**优化信贷结构，深化金融机构改革**

央行还表示，要鼓励和引导金融机构加大对制造强国建设的支持力度，继续做好产业结构战略性调整、基础设施建设和船舶、铁路、流通、能源等重点领域改革发展的金融服务，加大对养老、健康等服务业发展的金融支持。

积极支持钢铁、煤炭等行业化解过剩产能和脱困升级，加快建立完善绿色金融政策体系。做好京津冀协同发展、长江经济带建设等重大战略金融服务工作。

进一步推动信贷资产证券化市场健康持续发展。改进和完善对新型农业经营主体的金融服务，依法稳妥规范推进农村“两权”抵押贷款试点，引导银行业金融机构进一步加大对水利、农业基础设施、一二三产业融合、农业对外合作、现代种业、新型城镇化等重点领域的支持力度。

大力发展普惠金融，保证金融扶贫政策真正见到实效。加大对创业创新、科技、文化、信息消费、战略性新兴产业等国民经济重点领域的支持力度。

同时继续深化大型商业银行和其他大型金融企业改革。继续推动农业银行(601288.SS)(1288.HK)深化管理体制和运行机制改革，密切监测评估农业银行“三农金融事业部”改革成效。继续推动落实交通银行(601328.SS)(3328.HK)深化改革方案，提高市场竞争力。加快落实政策性开发性金融机构改革方案。继续推动邮储银行股份制改革和资产管理公司商业化转型。

此外，要继续引导商业银行加强流动性和资产负债管理，合理安排资产负债总量和期限结构，提高流动性风险管理水平。

**经济结构性矛盾仍较突出，关注物价走势**

经济展望方面，央行指出，中国经济内外部形势仍很复杂，经济发展和结构调整还面临不少挑战。

从国内经济运行看，结构性矛盾仍较突出，经济回升对房地产和基建投资依赖较大，民间投资增速及其占比下降，经济内生增长动力仍待增强。供给过剩和供给不足并存，一些新领域增长潜力释放不足，影响了经济活力，债务杠杆上升较快，经济金融领域风险暴露增多。

解决好这些问题，关键是要在适度扩大总需求的同时，坚定不移以推进供给侧结构性改革为主线，加快培育新的发展动能等。

此外，从价格形势看，物价涨幅有所上升，未来变化还须关注。从目前面临的内外部环境看，全球经济总体较为疲弱，再平衡调整将经历较长时期，国内经济结构调整的过程尚未结束，经济回升基础还不稳固，下行压力仍然存在，加之近期货币增速等在高位有所回稳，猪粮比处在历史高位，未来也有回落的可能。

“若这些趋势能够延续，总体看有利于物价保持基本平稳，...未来的物价走势很大程度上取决于经济运行状况和宏观政策把握，须继续密切观察。”央行称。（完）

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