中国银监会：金融机构应制定风险限额管理政策和程序 建立压力测试体系

万达集团称今年营收目标增长4% 将逐步减少地产投资
路透上海1月16日 - 中国大型地产和文化旅游企业--万达集团上周末发布今年发展目标，今年营业收入目标为2,658亿元人民币，较上年增长4%；公司总资产达9,000亿元。其中重要业务分支万达商业地产将逐步减少地产投资，转型为轻资产的输出管理运营模式，提升租金利润占比。
路透北京7月6日 - 中国银监会周三表示，以现有风险管理规制体系为基础，并参照巴塞尔银行委员会的相关要求，起草形成《中国银行业金融机构全面风险管理指引》，并公开征求意见。
银监会网站发布的指引全文指出，银行业金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的风险治理架构，并制定风险限额管理的政策和程序；同时，建立压力测试体系和防火墙制度。
“（指引）强调银行业金融机构按照匹配性、全覆盖、独立性和有效性的原则，建立健全全面风险管理体系，并加强外部监管。”新闻稿称。
具体来看，在风险治理架构方面，指引称，银行业金融机构应明确董事会、监事会、高级管理层，业务部门、风险管理部门和内审部门在风险管理中的职责分工；设立或者指定部门负责全面风险管理，牵头履行全面风险的日常管理。
指引并强调，规模较大或业务复杂的机构应当设立风险总监（首席风险官），并保持其或其他牵头负责全面风险管理高管人员充分的独立性，不得分管业务经营条线，可以直接向董事会报告全面风险管理情况。
同时，银行业金融机构应制定风险管理策略及书面的风险偏好，定性指标和定量指标并重。其中，定量指标包括利润、风险、资本、流动性以及其他相关指标的目标值或目标区间；对不能定量的风险偏好的定性描述，包括承担此类风险的原因、采取的管理措施。
此外，银行业金融机构应当制定风险限额管理的政策和程序，根据风险偏好，按照客户、行业、区域、产品等维度设定风险限额；风险限额应当综合考虑资本、风险集中度、流动性、交易目的等。
指引并明确，银行业金融机构应建立压力测试体系，定期开展压力测试，压力测试的开展应当覆盖各类风险和表内外主要业务领域，并考虑各类风险之间的相互影响；此外，应建立健全防火墙制度，规范内部交易，防止风险传染。
中国银监会副主席郭利根此前表示，由于经济增速的回调，部分行业经营压力较大，银行业不良贷款出现持续上升的势头，但总体看银行业风险仍在可控的范围之内。
银监会数据显示，截至今年一季度末，中国银行业不良贷款余额约2.1万亿，不良贷款率为2.04%。其中，商业银行不良贷款余额1.4万亿，不良贷款率为1.75%。 （完）
预览详情请点击here
(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
路透上海1月16日 - 中国大型地产和文化旅游企业--万达集团上周末发布今年发展目标，今年营业收入目标为2,658亿元人民币，较上年增长4%；公司总资产达9,000亿元。其中重要业务分支万达商业地产将逐步减少地产投资，转型为轻资产的输出管理运营模式，提升租金利润占比。
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。