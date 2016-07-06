中国银监会：金融机构应制定风险限额管理政策和程序 建立压力测试体系

路透北京7月6日 - 中国银监会周三表示，以现有风险管理规制体系为基础，并参照巴塞尔银行委员会的相关要求，起草形成《中国银行业金融机构全面风险管理指引》，并公开征求意见。

银监会网站发布的指引全文指出，银行业金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的风险治理架构，并制定风险限额管理的政策和程序；同时，建立压力测试体系和防火墙制度。

“（指引）强调银行业金融机构按照匹配性、全覆盖、独立性和有效性的原则，建立健全全面风险管理体系，并加强外部监管。”新闻稿称。

具体来看，在风险治理架构方面，指引称，银行业金融机构应明确董事会、监事会、高级管理层，业务部门、风险管理部门和内审部门在风险管理中的职责分工；设立或者指定部门负责全面风险管理，牵头履行全面风险的日常管理。

指引并强调，规模较大或业务复杂的机构应当设立风险总监（首席风险官），并保持其或其他牵头负责全面风险管理高管人员充分的独立性，不得分管业务经营条线，可以直接向董事会报告全面风险管理情况。

同时，银行业金融机构应制定风险管理策略及书面的风险偏好，定性指标和定量指标并重。其中，定量指标包括利润、风险、资本、流动性以及其他相关指标的目标值或目标区间；对不能定量的风险偏好的定性描述，包括承担此类风险的原因、采取的管理措施。

此外，银行业金融机构应当制定风险限额管理的政策和程序，根据风险偏好，按照客户、行业、区域、产品等维度设定风险限额；风险限额应当综合考虑资本、风险集中度、流动性、交易目的等。

指引并明确，银行业金融机构应建立压力测试体系，定期开展压力测试，压力测试的开展应当覆盖各类风险和表内外主要业务领域，并考虑各类风险之间的相互影响；此外，应建立健全防火墙制度，规范内部交易，防止风险传染。

中国银监会副主席郭利根此前表示，由于经济增速的回调，部分行业经营压力较大，银行业不良贷款出现持续上升的势头，但总体看银行业风险仍在可控的范围之内。

银监会数据显示，截至今年一季度末，中国银行业不良贷款余额约2.1万亿，不良贷款率为2.04%。其中，商业银行不良贷款余额1.4万亿，不良贷款率为1.75%。 （完）

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