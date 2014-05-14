证金公司转融资费率今起下调50基点

习近平称中国金融形势良好但存外部冲击可能 加强金融监管处置风险点
路透北京4月26日 - 中国最高领导层最新表示，总体看中国金融形势良好、风险可控，要坚决守住不发生系统性金融风险底线，要深化金融改革、统筹监管系统重要性金融机构，采取措施处置风险点，重点针对金融市场和互联网金融开展全面摸排和查处。
路透上海5月14日 -中国证券金融股份有限公司网站显示，自周三起转融资业务各期限品种整体费率下调50基点，这将有助于促进融资融券业务规模继续扩大。
公司官网显示，证金公司转融资共有五个档期，包括7天、14天、28天、91天、182天期，各档费率分别下调至6.2%、6.3%、6.4%、6.5%、6.6%。而转融券各期限费率未有变动。
转融资业务试点启动两年多来，证金公司已向74家证券公司累计融出资金5,688.33亿元人民币，转融资业务余额达到562.54亿元，同期证券公司融资业务余额从674.32亿元增至3,977.94亿元，转融资业务贡献了融资业务增量的17%，已成为两融业务健康平稳发展的重要配套机制，以及证券公司最重要、最便捷的资金来源渠道之一。
中国证券报周三报导称，此次费率下调，是证金公司顺应资金市场利率变化状况，满足证券公司资金需求的积极举措，有利于进一步弥补证券公司自有资金不足，促进融资融券业务规模扩大，增加市场流动性，支持证券行业创新。
报导引述证金公司相关负责人表示，为满足市场日益增长的资金需求，更好地服务证券行业，证金公司正在梳理优化筹资渠道和流程，降低筹资成本，丰富业务期限结构，提高资金使用效率。
今年农历春节过后，国内资金面持续宽松，资金拆借成本不断下降，例如上证所七天期质押回购自2月7日以来已下降了逾150个基点。
证金公司主要从事转融通业务，主要向券商拆出资金或股票，从而间接支持全市场融资融券业务发展。去年底公司注册资本为199元，并计划增资扩股至240亿元。（完）
(发稿 林琦； 审校 林高丽)
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