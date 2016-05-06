中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的5月3日-6日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周下跌0.26%。本周人民币对美元震荡走低，并突破了6.50关口，但与中间价偏离较大。人民币汇率指数则保持低位，显示人民币对一篮子货币继续小幅贬值。尽管美指回升明显，但人民币走贬幅度仍有控制，结售汇相对均衡，料短期难以突破宽幅区间波动态势。

公开市场操作:

--随着中国5月全面营改增政策不定因素明晰，同时央行表态PSL将常态化操作，当周银行间流动性随之进一步好转，央行公开市场顺势连续第二周净回笼，依旧延续随资金松紧状况相机操作，维持流动性均衡政策意图。

分析人士认为，央行决定月初例行操作PSL反映政府稳增长态度坚决，在经济下行压力犹大的情况下货币政策并无收紧的基础，但整体更呈现中性姿态，后期央行料仍将依赖结构化工具定向补充流动性，如OMO+MLF+PSL组合模式，短期来看降准几无可能。

债市:

--中国银行间债市当周现券走强后企稳，营改增关于债市细则的明确，金融债以及质押式回购均明确属于免税范围，此前市场担忧烟消云散，五一小长假归来后现券收益率及IRS（利率互换）均明显下行，不过利好效应快速释放后，市场重回观望状态，在4月经济数据即将密集发布前，交易情绪依旧偏谨慎；而在基本面未现再度转弱的明确信号前，政策面依旧缺乏想象空间，现券整体转强时机未到，偏弱震荡的概率仍较大。

票据:

--中国票据市场当周转贴利率走势平稳，足月纸票成交在3.15%左右，电票在3.10%上下。交易员称，营改增政策实施后，加之监管趋于严格，出票要求提高，供给相对较少；虽然机构收票热情仍在，但出于成本考虑，利率并未明显下行。他们并称，理财等产品收益率不断下滑，但资金成本未有随之回落，所以目前来看转贴利率下行空间有限。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周冲高回落。周初小长假后，管理层对股市正面表态和4月PMI数据对市场信心略有提振，部分资金回流股市，但对市场的刺激稍纵即逝，在解禁压力加大、信用违约事件增多，叠加大宗商品价格回落的多重压力下，周五大盘放量收挫至一个半月新低，并创逾两个月最大单日跌幅。（完）