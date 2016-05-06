中国重要财经新闻一周回顾

2015年7月8日，上海一家券商营业部内的股民在午休时打牌。 REUTERS/Aly Song

以下为路透中文新闻为您整理的一周(5月3日-6日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：着力扩大民间投资，培育和发展住房租赁市场--国务院

中国国务院召开常务会议决定，对促进民间投资政策落实情况开展专项督查，着力扩大民间投资；部署推动制造业与互联网深度融合，加快“中国制造”转型升级；确定培育和发展住房租赁市场的措施，推进新型城镇化满足群众住房需求；并部署促进通用航空业发展。

--中国数据：4月财新制造业PMI小幅回落至49.4，经济仍在筑底中

财新中国4月制造业PMI小幅回落，表明工业复苏基础依然疲弱，经济还在筑底过程中。对经济企稳的可持续性还需观察，二季度增速可能进一步放缓。财新/Markit联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)小幅下降至49.4，但依然是过去10个月来次高水准。上月该指数环比大涨1.7至49.7，创2015年2月以来最高水准。

--中国政策：京津冀土地利用规划发布，严格控制新增建设用地--国土部

中国国土资源部、国家发展改革委联合印发《京津冀协同发展土地利用总体规划（2015-2020年）》，划定减量优化区、存量挖潜区、增量控制区和适度发展区，明确各区土地利用原则和利用导向，按照突出重点、有序投放、优化结构的原则，严格控制新增建设用地。

--中国数据：财新4月服务业及综合PMI双双回落，经济仍面临较大下行压力

财新4月中国服务业PMI环比小幅回落，就业指数虽然明显回升，但仅略超50临界值，表明用工增速依然轻微。这和跌至萎缩区域的制造业PMI一道，表明经济仍面临较大下行压力。

--中国经济：整体投资下行压力不容忽视，将着力扩大合理有效投资--发改委

中国国家发改委表示，一季度在加强供给侧结构性改革和促投资稳增长政策“组合拳”带动下，整体投资形势继续好转；但同时也要看到整体投资下行压力仍不容忽视。

--中国经济：努力稳定民间投资，缩短投资核准报建周期--发改委

中国一季度民间固定资产投资同比增速有所放缓。国家发改委与全国工商联联合召开促进民间投资座谈会称，将完善政策、狠抓落实，努力稳定民间投资；缩短投资核准报建周期，推动民间投资项目尽早落地。

--中国经济：猪肉价格料高位波动但涨幅可控，市场供应有保障--商务部

商务部称，3月下旬以来，猪肉价格继续上涨，但是上涨幅度逐步缩小，涨势趋缓；预计后期猪肉价格将高位波动，上涨幅度可控，市场供应有保障。

--中国经济：国内基建投资、去产能等多种因素促国内外钢价走升--商务部

中国商务部表示，近期国内外钢铁价格上升是全球经济复苏和铁矿石价格走高、国内基建投资启动以及削减产能等合力作用的结果。

--中国房地产：若经济增速续降，2017下半年房价或现全面下滑之势-社科院

中国社科院表示，2016年中国经济持续下滑将是大概率事件，这会对房地产市场形成向下压力；若经济增长继续下滑，房价有可能在2017年下半年再次出现全面下滑趋势。

--中国环保：河北违规上马项目问题突出，部分区域环境急剧恶化--环保部

中国环保部网站刊登的中央环境保护督察组周三向河北省反馈情况显示，由于历史原因、重化产业集中和发展方式粗放，河北省环境问题依然十分突出，违法违规上马项目问题突出，散煤污染治理工作推进缓慢，部分区域环境质量急剧恶化。

--中国央行：黄金进出口准许证6月起将实行“非一批一证”管理试点

中国央行公告称，将和海关总署开展《中国人民银行黄金及黄金制品进出口准许证》“非一批一证”管理试点工作，从6月1日起，黄金及黄金制品进出口业务频繁的法人可以申请“非一批一证”准许证。

【金融】

--《焦点》中国债市花样风险或引草木皆兵，银行忧虑腹背遭殃

中国近期各类信用事件成为金融市场乃至社会的焦点。除了传统的国企信仰被打破，风险事件也是各有“不幸”，花样翻新。看似点状的事件却增加了市场的恐慌和对政策的过度猜疑，而涉事的企业以及监管部门的处置手段更令债券市场蒙上暗尘。

--路透调查：中国5月资金面预期谨慎，但债市调整情绪缓和走势趋乐观

2016年第五期汤森路透中国固定收益市场展望预期，中国央行5月将维持基准利率和准备金率不变。中国央行货币政策宽松力度今年可能不及预期，展望机构对5月资金面预期较为谨慎，不过对债市的调整情绪明显缓和。

--中国金融：银监会规范信贷资产收益权转让业务，压缩出表和套利空间

为提高监管指标真实度以防控风险，中国银监会日前发文规范银行信贷资产收益权转让业务。业务人士指出，在透明化监管思路下，此举将压缩银行信贷资产出表和监管套利的空间，影响银行短期收益，但将改善风险预期从而利好银行股估值。

--中国央行：4月共开展MLF操作7,150亿元，SLF操作7.6亿元--公告

中国央行公告称，4月对金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作共7,150亿元人民币，其中三个月期3,115亿元，六个月期4,035亿元，利率均与上期持平；同时收回到期中期借贷便利5,510亿元。从5月起，央行将在每月月初对三家银行发放上月特定投向贷款对应的抵押补充贷款。

--中国资管：3月末资产管理业务总规模约41.68万亿元人民币--基金业协会

中国证券投资基金业协会数据显示，截至3月31日，基金管理公司及其子公司、证券、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约41.68万亿元人民币，其中基金管理公司及其子公司专户业务规模和证券公司资管业务规模分别达到14.34万亿元和13.73万亿元。

--中国金融：资产减值损失暴增吞噬利润，广发银行去年净利同比下滑24.7%

中国股份制商业银行--广发银行最新公布的2015年年报称，受资产减值准备支出计提影响，去年实现归属母公司股东净利润90.64亿元，同比大幅下滑24.7%；不良率则升至1.43%。

--中国保险：险资运用风险可控，规范大额未上市股权和不动产投资信披--保监会

中国保监会发布通知称，当前保险资金运用风险总体可控，但为切实防范大额未上市股权和大额不动产投资领域的风险，将引入信息披露机制，加强对此类投资行为的监管。

--中国基金：严禁开展资金池业务，暂停中信信城备案六个月

中国证券投资基金业协会日前重申了对资金池业务的严厉监管态度。协会表示，今后将继续按照实质重于形式的原则对违规资金池业务进行甄别，对涉及机构从严处理，对资金池业务进行全面清理，不留死角。

【固定收益】

--《焦点》中国高收益债券5月迎来还款考验，经济放缓加大违约风险

一长串高收益债券发行人将在5月迎来还款考验。高收益债券市场规模达8万亿(兆)美元，继今年债券违约达到前所未有的数量之后，市场在消化风险上升因素。

--《分析》资金好转中国央行连两周净回笼，组合工具兼顾短中长补水

随着中国5月全面营改增政策不定因素明晰，同时央行表态PSL将常态化操作，本周银行间流动性随之进一步好转，央行公开市场顺势连续第二周净回笼，依旧延续随资金松紧状况相机操作，维持流动性均衡政策意图。

--中国信用债：中邮器材集团取消提前兑付两期债券议案

中国信用债市场最近变数颇多。4月下旬曾拟提前兑付两期债券的中国邮电器材集团与民生银行共同公告称，经与投资者、主承销商沟通，决定终止债券提前兑付（赎回）事宜。

--中国信用债：东北特钢集团逾7亿元短融本息未能按期兑付，系列违约延续

已出现多起债券违约的中国东北特殊钢集团周四公告称，应于今日兑付的2015年度第二期短期融资券15东特钢，本息共计7.4116亿元，公司未能按照约定筹措足额偿债金额，构成实质性违约。

--中国信用债：需求遇冷4月短融、中票等取消发行1,543.3亿元

受频繁违约事件影响，中国信用债发行遇冷。据路透不完全统计，4月份共有超过150家发行人，累计1,543.3亿元人民币的短融、短融、中票及企业债等取消发行。

--中国信用债：中钢股份将10中钢债回售登记期再延长三周，为第九次延期

中国中钢股份有限公司公告称，将“10中钢债”回售登记期再度延长三周至5月24日结束，这已是10中钢债回售登记第九次延期。

--中国信用债：内蒙古奈伦集团“11蒙奈伦”违约，将召开持有人会议

此前被多次下调评级并进行了风险警示的内蒙古奈伦集团股份有限公司发生本息实质性违约，公司在交易所公告，其2011年5月5日起息的“11蒙奈伦”无法按时足额筹集资金用于偿付利息及回售款项，构成实质违约。

--中国信用债：天威英利新能源称下周四到期的14亿中票偿付存不确定性

中国信用债风险事件仍不断涌现。保定天威英利新能源有限公司公告称，其发行的2011年度第一期中期票据11威利MTN1将于下周四（5月12日）到期，由于连续亏损，造成本期中票偿付存在不确定性，目前公司正在积极想办法解决资金。

【外汇】

--《独家新闻》CLS亚洲主管称，人民币加入汇市结算系统仍需数年

中国人民币与全球结算系统--持续联系结算及交付系统(CLS)的整合，需要数年时间才能完成，尽管日交易规模达5万亿(兆)美元的全球汇市需求迫切；不过该公司亚洲主管Rachael Hoey表示，正逐步与政策制定者沟通。

--《人民币综述》监管层大开美元裸卖空下限，市场不领情？

虽说人民币汇率趁着国际美元走软成功扭转年初以来颓势，但中国资本流出仍面临较大压力，为扭转结汇意愿低迷颓势，增加资本流入改善国际收支，监管层近期连续出手，通过宏观审慎措施，疏堵并举，力求国际收支基本平衡。

--中国外汇：央行3月末银行外汇远期空头头寸与2月持平，首次披露SDR计值数据

中国央行最新更新的外币资产预定短期流出净数据显示，截至3月末央行共持有外币对本币远期合约和期货合约空头头寸289亿美元，与2月持平，但多头头寸小幅减少，央行还根据国际货币基金组织(IMF)要求，首次披露按SDR计价的头寸额。

--中国汇市：CFETS人民币汇率指数周二跌破97关口，示弱一篮子货币利出口

路透测算的中国CFETS人民币汇率指数首次跌破97关口报96.54，因人民币兑欧元、日圆大幅当天大跌1.39%和1.59%，而当天人民币兑美元中间价不过升0.04%，难以抵消前两种货币带来的跌幅。

--离岸人民币：香港2月末人民币存款环比大减5.8%，属CNH下跌滞后反应

香港2月末人民币存款单月环比大跌5.8%，濒临八千亿元关口，跌幅为五个月来最大。中银香港发展规划部高级经济研究员应坚预计，存款下降趋势会逐渐见底。

--路透调查：新兴亚币未来一年料小跌，人民币可能稳步贬值

根据路透对策略师的调查，亚洲主要货币的前景仍相当稳定，尽管日圆飙升且预估依赖于美国政策预期。中国人民币兑美元未来一年预计将小幅下跌，印度卢比和韩元也料小幅下滑，策略师的看法自年初以来没有太大变化。

【证券/行业】

--路透专访：中国民营炼厂大举进口原油难再续，因面临港口饱和瓶颈

中国最大民营炼油企业--山东东明石化贸易和营销副总裁张留成表示，物流瓶颈及不断膨胀的原油库存很快会迫使中国民营炼厂停下进口的脚步，有可能会威胁到近期油价的反弹。

--《综述》中国楼市去库存任重道远，需求刺激后长效机制应及时跟进

去年以来持续不断的政策宽松已刺激中国楼市需求大增，掀起一波周期性高潮，至今尚未有明显衰退迹象。然而，为消化中国庞大的房地产库存，仅有需求侧的刺激是不够的，近期出台的培育租赁市场等长效机制建设方是“治本之策”。

--《焦点》大宗商品期货价格回落，表明中国在打击投机活动中首战告捷

中国监管当局目前似乎已经成功戳破钢铁和其他大宗商品期货形成的小型泡沫，吓退上个月疯狂涌入将煤炭、棉花等原材料价格大幅推升的投机客。

--《焦点》中国IPO队列排到六年后，借壳上市成为无奈之举

越来越多的中国公司为了跳过IPO排队长龙，在上海或深圳交易自己公司股票，采用了借壳上市的办法，即通过收购上市公司进行上市。

--中港个股：工行牵头筹备中东欧基金，董事长姜建清正在参与此事--消息

直接了解情况的二位消息人士确认，以市值计中国第一大银行--中国工商银正在牵头筹备中东欧基金，董事长姜建清参与了此事。这意味着，姜建清退位董事长后，仍将继续从事工商银行的全球化布局事业。

--中国企业：高盛资深合伙人加盟蚂蚁金服，任资深副总裁推全球化业务

中国电商巨头阿里巴巴关联企业蚂蚁金服集团宣布，高盛资深合伙人道格拉斯·费根（Douglas L. Feagin）将于6月15日加盟蚂蚁金服，担任资深副总裁，领导全球化相关业务。

--香港个股：万达商业考虑在A股借壳上市--消息

据两位知晓情况的消息人士透露，大连万达商业地产股份有限公司在上海证交所进行首次公开发行(IPO)的计划若不能很快获监管放行，则可能会寻求借壳上市。

--中港个股：万科4月房地产销售面积同比增81%，销售额同比翻倍

中国最大房地产开发商--万科公布，4月份实现销售面积264.2万平方米，同比增长80.6%%；销售金额356.5亿元人民币，增长翻倍。

--中国黄金：一季度黄金消费同比减少3.91%至318.28吨--黄金协会

中国黄金协会称，一季度全国黄金消费量318.28吨，同比下降3.91%。

--美国个股：福特汽车4月在中国销量同比下滑11%，降幅创一年来最大

福特汽车4月在中国销量较上年同期下降11%，降幅为一年来最大，因中国经济放缓仍在拖累汽车销量。

--中国钢铁：五矿阿里钢铁平台正式上线并迎来首单，业务聚焦珠三角

本周二正式上线的五矿阿里钢铁平台（暂定名）迎来首个订单并顺利完成交易，也意味着钢铁电商将迎来模式升级。

--中国企业：铁路总公司首季亏损同比扩大至87亿元，去年全年盈利近7亿

中国铁路总公司日前公布，2016年一季度实现收入合计2,008.53亿元人民币，税后利润为亏损87.27亿元，亏损幅度较上年同期的64.61亿元扩大。

--企业并购：中国国家电网欲收购巴西电力传输资产，但交易恐耗时较长

中国国家电网一位高管表示，该公司收购西班牙阿本戈集团(Abengoa SA)在巴西国内的电力传输线路，所需时间可能比预期更长，因一些资产的性质不同，使谈判变得复杂。

--企业并购：中资财团撤回对澳洲S. Kidman的竞标，计划重新投标

据参与竞标的一家合作伙伴透露，湖南大康牧业牵头的中资财团撤回以3.71亿澳元(2.8亿美元)收购澳洲S. Kidman & Co的竞标，计划发出新的要约。S. Kidman是澳洲知名畜牧企业。 (完)