中央财政拨付70亿元支持光伏发电应用示范

路透上海12月13日电---中国财政部网站显示,为促进国内光伏行业健康发展,中央财政日前拨付70亿元人民币资金,支持启动光伏发电应用示范3,157兆瓦.至此,2012年中央财政共拨付相关资金130亿元,支持启动光伏发电国内应用的总规模达到5,200兆瓦.

根据投资成本等综合因素,此次奖励标准确定为用户侧光伏发电项目补助标准为5.5元/瓦,独立光伏电站和户用系统的补助标准分别为25元/瓦和18元/瓦.

此次启动的金太阳示范工程1万千瓦以上项目有149个,装机规模255万千瓦,占总规模的92%;江苏、山东、湖南、浙江、河南、广东、上海等光伏产业基础好的地区项目规模达到160万千瓦,占总规模近60%;分布在龙头组件生产企业和大型投资开发企业的规模达到150万千瓦,占总规模的55%.

中国是全球光伏组件和电池最大的制造基地.随着全球经济减速及欧债危机,目前光伏电池主要应用区域--欧洲对光伏的需求明显下降,光伏产业产能过剩现象更加突出,再加上欧美地区对中国光伏产品进行贸易制裁,尚德STP.N等国内光伏企业经营压力陡增,纷纷吁请国家出台扶持政策.(完)

--发稿 林琦; 审校 黄凯

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