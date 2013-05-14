中国禁止同一金融机构法人的所有账户在银行间市场进行债券交易

这是银行间市场交易日常监测机构对债市规范发展的新举措，与上周五中债登通知银行暂停内部自营与理财以及理财与理财帐户间债券交易的规定一脉相承。

中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心于1994年4月18日成立，是中国人民银行总行直属事业单位。主要职能是：为银行间同业拆借市场、债券市场、外汇市场等提供交易、信息、基准、培训等服务，承担市场交易的日常监测工作，为央行货币政策操作和传导提供服务，开展经人民银行批准的其它业务。（完）