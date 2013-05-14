中国禁止同一金融机构法人的所有账户在银行间市场进行债券交易

中国3月新增人民币贷款1.02万亿 M2同比增速10.6%创八个月新低
路透上海4月14日 - 中国央行周五公布，3月新增人民币贷款1.02万亿元，低于此前路透1.25万亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长10.6%，亦低于路透调查中值11.1%，并创去年7月以来八个月新低。
路透北京5月14日 - 中国外汇交易中心周二公告称，在银行间市场中，同一金融机构法人的所有债券账户之间不得进行债券交易。
这是银行间市场交易日常监测机构对债市规范发展的新举措，与上周五中债登通知银行暂停内部自营与理财以及理财与理财帐户间债券交易的规定一脉相承。
中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心于1994年4月18日成立，是中国人民银行总行直属事业单位。主要职能是：为银行间同业拆借市场、债券市场、外汇市场等提供交易、信息、基准、培训等服务，承担市场交易的日常监测工作，为央行货币政策操作和传导提供服务，开展经人民银行批准的其它业务。（完）
(发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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路透北京4月14日 - 中国北京市住建委、北京市规划和国土资源管理委员会周五联合下发通知称，为做好本市企业自持商品住房租赁管理工作，规定房地产开发企业自持商品住房应全部用于对外租赁,不得销售；企业持有年限与土地出让年限一致，对外出租单次租期不得超过10年。
路透北京4月14日 - 受中国经济企稳向好因素增加，以及工业生产者出厂价格(PPI)和部分大宗商品价格大幅上涨等因素带动，以现价计算的今年一季度中国财政收入同比快速增长达14.1%，但后期受减税降费政策效应等显现，收入增幅可能明显回落。