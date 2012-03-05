中国财政收入增速和赤字规模双降

* 2012年预算赤字较去年实际水平下降

* 今年财政收入增速明显放缓

* 量入为出,"结构性"积极

* 税收政策将向小微企业倾斜

* 今年中央国债余额限额8.27万亿元,预留一定举债空间

* 地方债发行增至2,500亿元,地方发债规模或将逐渐增长

作者 边竞

路透上海3月5日电---为扭转经济下行态势,中国将继续实施积极财政政策.但在今年财政收入增速预计明显放缓之际,预算赤字亦较去年水平下滑,显示量入为出、结构性调整为今年财政政策主基调.

业内人士认为,鉴於欧美在累积财政赤字方面的教训,中国将更为重视风险控制,不再简单追求数量型扩张.积极财政政策将更多体现为结构性调整,且今年的一个重要方向是通过税收政策扶持小微企业发展.

他们并指出,从预算赤字规模推算,今年国债净发行规模不会有太大变化,而地方债发行量增至2,500亿元人民币,或预示地方债发行规模步入逐年增长的轨道,从而进一步改善地方政府的融资结构,使其更为透明及市场化.

"赤字的水平又下降了一点,现在是结构性的积极财政政策,不是总量性的,从财政收支预算情况看,支出的规模没有明显的扩大,而且财政收入增速明显下来了,"平安证券固定收益部研究主管石磊称.

他并谈到,由於今年的财政政策不倾向於总量扩张,对投资的拉动力度将明显减弱,投资增速可能因此下滑.

中国财政部周一在中央和地方预算草案报告中称,2012年全国财政预算赤字规模为8,000亿元,约相当国内生产总值(GDP)的1.5%,且低於去年实际赤字规模8,500亿元.

报告并显示,2012年预算全国财政收入113,600亿元,增长9.5%,加上从中央预算稳定调节基金调入2,700亿元,可安排的收入总量为116,300亿元;今年预算全国财政支出124,300亿元,增长14.1%.

而去年全国财政收入同比增幅高达24.8%.(欲览中国2012年财政预算草案要点,请点击here)

**"结构性"积极**

即使正面临经济下滑的风险,但有欧债危机以及美国财政危机的前车之鉴,中国在实施积极财政政策显然采取了更为审慎的态度.

北京一大型券商分析师就谈到,"中央可能考虑到,虽然还是积极的财政政策,但不能每年都靠赤字支撑,政府也不能无限制地扩张,考虑未来的偿债负担,多收就多支出,少收就少支出."

他指出,今年可能通过一些结构性的税收调整,有些税少收一点,有些税多收一些,来实施积极的财政政策,支持小微企业发展是一个重要的方向.

财政部表示,今年要实施好提高增值税、营业税起征点等减少小型微型企业税费负担的政策;对小型微型企业实施所得税减半增收优惠政策.

上述分析师还解释称,尽管今年看起来预算财政赤字是下降的,但如果考虑到中央预算稳定调节基金转入的部分,实际的预算赤字规模并不低,从这一点来判断,财政政策仍是比较积极的.

计算中国每年的财政赤字情况,除了财政收入和财政支出,还要考虑对中央预算稳定调节基金的调整,比如去年由於财政收入增速较高,初步核算的财政赤字明显低於预算数字,因此财政部将部分超收的资金拨入中央预算稳定调节基金,留存作为以後年度使用.

2011年全国财政收入为10.37万亿元,同比增长24.8%,财政支出10.89万亿元,增长21.2%,加上补充中央预算稳定调节基金2,892亿元,和地方财政结转下年支出1918亿元,支出总量为113,740亿元,当年收支相抵赤字规模约8,500亿元.

投行美银美林发布最新研报称,今年中国8,000亿元人民币的财政赤字预算,较该行此前预期的1万亿水平低.但鉴於政府对於今年的财政收入预算设定目标较为保守,有理由相信如果有较大规模的财政支出也不会导致赤字增加.

"如果稳定的经济增速受到威胁,我们有理由相信政府一定会加大财政方面的支出."报告称.

**地方债扩容**

从中央财政预算赤字的规模来推算,今年国债的净发行量不会有太大变动;而值得关注的是,财政部代发的地方债发行量在连续多年维持在2,000亿元后,今年将扩容至2,500亿元.

前述北京券商分析师指出,理论上每年国债的发行都是针对赤字的,赤字有多少,国债的净发行量也差不多,今年中央财政预算赤字5,500亿元,应该国债净发行量与其接近.

他并称,今年的国债余额上限较去年增加了近1.07万亿元,远高於预算赤字规模,这可能是为了防止出现一些特殊情况,预留一定的举债空间."万一经济不行,可以增加(国债)发行,还有之前向中投公司注资的时候,发行特别国债,这都需要预留一些余量."

财政部报告显示,2012年预算中央财政预算赤字5,500亿元,地方财政赤字为2,500亿元.2012年预算中央财政国债余额限额82,708.35亿元,2011年中央财政国债余额为72,044.51亿元.

2011年中国继续实施积极的财政政策,但因凭证式国债和贴现国债等品种发行规模减少,全部国债发行量为1.54万亿元,较2010年减少逾一成.

对於地方债发行规模扩大,石磊认为,今後以城投平台融资为主的地方政府融资机制,或将逐步向以地方政府债以及市政债为主过渡,而且今年地方自主发债的试点可能会进一步推进.

财政部报告指出,2012年,预算地方政府债发行规模为2,500亿元,比上年增加500亿元,主要是考虑保障性安居工程需要加大投入,规范地方融资平台公司债务管理後公益性在建项目需要安排一部分後续资金等.

上述券商分析师亦谈到,从趋势上看,未来地方债的发行量会逐步增加,但目前地方债基本仍是财政部代发,市场依旧认同为中央政府信用,但随着自主发行试点的推进,以至大部分交由地方自主发行,各地方政府间信用状况有差距,今後需不需要引入评级、市场的接受度如何等仍有待明确.

财政部并表示,将进一步清理规范地方政府融资平台公司,坚决禁止各级政府以各种形式违规担保承诺.严格控制地方政府新增债务,建立地方政府债务规模管理和风险预警机制,把地方政府债务收支分类纳入与预算管理.(完)

--审校 乔艳红

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