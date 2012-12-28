江苏射阳一农村资金互助社恢复兑现--报导

路透北京12月28日 - 《21世纪经济报道》周五报道称，江苏省射阳县陈洋农民资金互助合作社已经恢复兑现。该社因巨额对兑付压力下曾在10月一度停兑。

报导指出，受当地担保公司倒闭影响，近百名社员恐慌之下到陈洋农民资金互助合作社要求提取存款，该社在兑付了数百万元资金后一度宣布停兑。

事发后，射阳县政府敦促陈洋农民资金互助合作社的理事长尽快处理了价值2,500万元的资产用于兑付准备，12月20日重启兑付后，目前已经兑付资金1,500万元左右，还剩下2,600万元。

报导称，今年10月，射阳县一家涉嫌非法集资的投资担保公司倒闭，是引发大面积挤兑的导火索。

根据报导，江苏省受影响的不只是陈洋农民资金互助合作社，至少还有另外四家资金互助社也面临同样的兑付压力。

据悉，为应对挤兑风险，当地政府已要求各家资金互助社只收不贷，尽快回笼资金作为兑付预备金。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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