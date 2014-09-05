中国金融市场一周走势回顾

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
以下为路透中文新闻为您整理的(9月1日-5日)当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元即期本周宽幅振荡后收升0.03%。周间客盘结汇偏强，但来自中资大行的购汇时有出现，使得成交在6.14元附近长时间胶着。周四晚欧洲央行意外调降利率后美元指数大幅飙升，但并未明显影响境内企业结汇方向。短期内在多空因素的共同影响下，6.13-14元的区间盘整可能持续。
公开市场操作:
--银行间资金面月初重回宽松局面，虽然中国央行公开市场正回购回笼力度加码，但在到期量对冲下，全周仍实现连续第四周小幅净投放。市场人士表示，虽然当周流动性宽松，但央行仍维持资金投放，显示在宏观经济结构化改革稳步推进时期，维持市场稳健平衡运行是目前政策最大的出发点。
他们并认为，短期来看货币政策大幅转向概率并不大，监管层维持定向宽松的总基调还将延续，只是配合经济托底转型而有望更多倚重非公开价格调控方式，引导融资成本进一步下行的可能性仍在增大。
债市:
--中国银行间市场当周多数时间现券收益率微幅波动，其间仅在8月信贷可能明显好于预期冲击下，曲线一度增陡。目前市场关注点集中在下周将公布的多项本土经济数据，欧洲意外降息等外部措施实际影响有限。
票据:
--中国票据市场当周转贴利率稳中趋升。交易人士称，月初资金面整体偏宽松，不过季末时点渐行渐近，调整信贷规模因素开始作用，场内出票力度不小；且机构预期受调规模压力影响，短期转贴利率上升的概率更大。
股市:
--当周沪综指.SSEC涨势强劲，当周累计涨4.93%，录得19个月来最大周升幅。新股申购资金解冻后资金面趋宽松，再加上政策面偏暖，大盘本周连续五日上涨，轻松突破2,250点附近的前期密集成交区域及2,300点整数关口两道阻力位，周五沪综指收报2,326.432点，为17个半月来收盘新高。
期市:
--上期所沪铜主力合约SCFcv1当周窄幅区间震荡，中枢略有下移。中国和欧洲制造业增长放缓，点燃央行不得不放松政策预期，而欧洲央行周四降息，且幅度超市场预期，给铜价上涨提供动力，铜价有望向上突破当前的区间整理行情。本周末报价49,830元/吨。
--上期所期金主力合约SHAUcv1当周下跌2.0%，盘中一度跌至三个月低位，国际金价本周可能录得5月以来最大周跌幅，因强势美元和对美国经济的乐观态度促使投资者卖出黄金，而欧洲央行（ECB）推出新一轮刺激政策，并承诺如有必要会采取更多措施，将进一步推升美元指数，继续打压金价。本周末报价251.4元/克。(完)
(整理 李文科/李然/李宏薇; 审校 林高丽)
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