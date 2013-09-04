楼继伟称地方债增量在减缓 但个别地方问题较大

路透北京9月4日 - 中国财政部部长楼继伟表示，目前，地方债基本规模是可控的，增量也在减缓，但的确有一些地方问题较大。

他周三接受新华社采访时称，目前正在加强与一些地方政府沟通，审计署也在进行新一轮债务审计。

“防范和化解地方债风险，首先要规范发债，发行地方债只能用于建设性支出，不能用于经常性开支。经常性开支如果通过举债解决，就会走上不归路。”他表示。

其次，要对地方债实行分类管理，公益性债务可纳入地方规范的政府债务范畴，逐步用公共财政收入来偿还；对平台债务，有些现金流不错的收益型债务，要加强管理用收益来偿还。

楼继伟并称，随着经济逐步回暖、贸易形势好转，预计今年后几个月中央财政收入增幅将逐步提高。

“今后一段时间，财政收入增长将转向中速，必然带来支出压力，但民生始终是支出重点。”他称。

今年前7个月，全国公共财政收入增幅回落，中央财政收入同比增长2.6%。放缓的原因主要受经济增长放缓、实施结构性减税政策、一般贸易进口增幅低以及一些特殊因素影响。（完）

(发稿 张胜男; 审校 曾祥进)

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