中国财长称今年收支平衡矛盾和难度很大 个税改革方案研究论证中

路透北京3月7日 - 中国财政部部长肖捷周二称，中国今年财政收支平衡的矛盾和难度都很大，3%的财政赤字率是积极的，中国政府债务风险总体可控；而个人所得税改革方案亦正在研究设计论证中。

他在人大和政协“两会”期间举行的记者会上指出，当前中国政府的负债率并不高，截止去年末，中央和地方政府的债务余额约为27.33万亿元人民币，负债率约为36.7%。

“根据我们的预测，预计到今年底，负债率也不会出现太大的变化，如果与国际水平相比，应当说中国政府还有一定的举债空间。”肖捷称。

他并表示，地方债的风险也是总体可控的。但近年来一些地方确实存在不同程度的违法违规举债担保问题，个别地区的偿债能力还有所减弱。而为了防范地方政府的债务风险，财政部高度重视，已经建立了风险应急处置预案和分类处置指南等一系列制度。

为了制止违法违规举债担保的行为，下一步，财政部将坚持“开前门”和“堵后门”并举的做法，进一步健全管理机制。“开前门”就是要合理安排地方新增的债务规模。“堵后门”就是要严格落实地方政府债务限额管理和预算管理制度，健全风险预警和应急处置机制，加大对违法违规融资担保行为的查处和问责力度。

对于PPP(政府和社会资本合作)项目，肖捷提到，截至去年底已签约1,351个PPP项目，总投资2.2万亿元，落地率超过30%。从财政部示范项目落地的情况看，第三批和第一批相比，落地的周期已经缩短了四个月。

他并指出，PPP在中国还处于探索阶段。客观上，各方面对这个问题的认识和实践能力的提升，都需要一个过程。随着各项工作的推进，中国PPP项目的落地周期已经开始缩短，落地的速度也在不断加快。

**个税改革方案研究设计论证中**

肖捷还提到，目前个人所得税的改革方案正在研究设计和论证中，总的思路是个人所得税改革要从中国的实际出发，实行综合与分类相结合，方案总体设计、实施分步到位，逐步建立起适合中国国情的个人所得税制。

“按照税收法定的原则，个人所得税改革方案研究制定之后，还需要相应地修改税法，并提请全国人大常委会审议。”他称。

基本考虑是将部分收入项目，比如工资薪金、劳务报酬、稿酬等，实行按年汇总纳税；还将考虑制定另一项新的政策，就是适当增加与家庭生计相关的专项开支扣除项目，有关“二孩”家庭的教育等支出，这是要考虑的。

此外，可能还有其他的专项扣除项目也要予以考虑，目的就是为了进一步减轻纳税人的负担。

他并表示，在研究制定改革方案的时候，将根据居民消费水平等因素进行综合测算，确定是否提高免征额，该提高就提高。对于其他方面的收入项目、所得项目，比如财产转让等，“我们考虑继续实行分类征收。”（完）