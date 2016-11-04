楼继伟称中国税收制度改革进展明显 个人所得税、房产税等正在推进--财长

路透北京11月4日 - 中国财政部部长楼继伟周五表示，中国税收制度改革进展明显，在营改增等方案实施后，个人所得税、房地产税、环境保护税等改革正在积极推进中。

他以书面讲话的方式，在于北京召开的研讨会上做出上述表示。他并指出，国务院已出台指导意见，明确了中央与地方如何划分财政事权、支出责任的相关要求，并制定了改革时间表和路线图。

“这项改革异常复杂艰难，但需要持续推进。”他称。

他的讲话还指出，营改增试点已全面推开，实现增值税对货物和服务的全覆盖，通过妥善设计相关政策方案，确保了所有行业税负只减不增；而调整完善的消费税政策，则在调节生产、引导消费等方面发挥了积极作用。

中国财政部今年4月发布关于营改增后契税、房产税、土地增值税、个人所得税的计税依据问题的通知，明确计征契税的成交价格不含增值税；房产出租的，计征房产税的租金收入不含增值税。

中国国务院此前发文称，将进一步发挥税收调节收入分配的作用，健全包括个人所得税在内的税收体系，逐步建立综合和分类相结合的个人所得税制度，进一步减轻中等以下收入者税收负担，适当加大对高收入者的税收调节力度。

财政部副部长刘昆日前向十二届全国人大常委会作了关于提请审议2016年中央预算调整方案草案的议案的说明，今年中央预算将调整，增值税中央增收1,780亿元人民币全部返地方。

中国于今年7月1日起全面推进资源税改革，明确扩大资源税征收范围，逐步将其他自然资源纳入征收范围，实施矿产资源税从价计征改革。（完）