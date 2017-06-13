中国财政部称今年将在境外发140亿人民币国债和20亿美元主权债

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透上海6月13日 - 中国财政部周二公告称，2017年财政部将在境外发行140亿元人民币国债和20亿美元主权债券；其中140亿元国债将分两次在香港发行，上、下半年各发行70亿元。
刊登在财政部网站的公告并显示，美元主权债券将于下半年发行。相关债券的具体发行安排，将在发行前公布。
中国财政部上次在香港发行人民币国债是在去年12月8日，发行总量140亿元人民币，其中五个品种、总计100亿元在中央结算系统（CMU）面向机构投资者公开招标。（完）
参看细节，请点选中国财政部网站 here
(发稿 边竞；审校 张喜良)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。