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中国财经 | 2017年 6月 13日 星期二 14:51 BJT

中国财政部称今年将在境外发140亿人民币国债和20亿美元主权债

路透上海6月13日 - 中国财政部周二公告称，2017年财政部将在境外发行140亿元人民币国债和20亿美元主权债券；其中140亿元国债将分两次在香港发行，上、下半年各发行70亿元。

刊登在财政部网站的公告并显示，美元主权债券将于下半年发行。相关债券的具体发行安排，将在发行前公布。

中国财政部上次在香港发行人民币国债是在去年12月8日，发行总量140亿元人民币，其中五个品种、总计100亿元在中央结算系统（CMU）面向机构投资者公开招标。（完）

参看细节，请点选中国财政部网站 here

(发稿 边竞；审校 张喜良)

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